«Нью-Йорк» изучал возможность обмена Брэдли Била в течение сезона

« » изучает возможности обмена атакующего защитника .

По информации SNY, Бил был одним из звездных игроков, которых в организации «Никс» обсуждали в течение сезона как вариант для обмена, в том числе этим летом.

29-летний баскетболист в прошлом году заключил 5 летнее продление контракта на 251 млн долларов.

В сезоне-2022/23 Бил набирал в среднем 23,2 очка и 5,4 передачи, реализуя 50,6% с игры и 36,5% из-за дуги.

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