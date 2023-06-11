«Наступила такая тишина». Трэй Янг вспомнил попадание в концовке с «Никс» в 2021 году

Разыгрывающий «Атланты» вспомнил свое попадание в концовке первого матча серии против « » в 2021 году.

Защитника спросили о своем лучшем клатч-попадании в карьере.

«Это точно «Никс». Просто потому, что это была первая игра моего первого плей-офф в жизни. Атмосфера была сумасшедшей. Тренер нарисовал владение под меня: должен был поставить заслон, чтобы я мог пройти под кольцо, но он поскользнулся и потерял кроссовку.

Я заметил и сказал ему, чтобы он убирался с дороги, а затем я просто попытался создать возможность для броска для себя или для кого-то другого. Но, да, именно так все и произошло. Там вообще с фолом попадание было, но я рад, что мяч залетел.

Я сделал свое празднование, а толпа скандировала «Пошел *****» всю игру, так что мне оставалось только сказать: «Наступила такая тишина». Обожаю такие моменты», – сказал Янг.

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