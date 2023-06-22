Джейсон Тейтум об инсайдерах: «Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы?»

Форвард «Бостона» посмеялся над инсайдерами НБА, вступая в межсезонье.

«Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы? Назовите имя или держите это дерьмо при себе, лол», – написал Тейтум на своей странице в социальной сети.

Сегодня в рамках крупного трехстороннего обмена Кристапс Порзингис стал игроком « », Маркус Смарт перешел в «Мемфис», а Тайус Джонс переехал в «Вашингтон».

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!