Джейсон Тейтум об инсайдерах: «Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы?»

Теги Бостон НБА Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум посмеялся над инсайдерами НБА, вступая в межсезонье.

«Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы? Назовите имя или держите это дерьмо при себе, лол», – написал Тейтум на своей странице в социальной сети.

Сегодня в рамках крупного трехстороннего обмена Кристапс Порзингис стал игроком «Бостона», Маркус Смарт перешел в «Мемфис», а Тайус Джонс переехал в «Вашингтон».

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

«Для меня сейчас самое важное – показать себя». Павел Савков – о сложном сезоне и планах

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Спасибо, Тейтум, что высмеял инсайдеров, а не выразил слова благодарности и сожаления Смарту о его переходе. Его дело, конечно, но какие бы ни были отношения между ними, Маркус для многих больше Кельт, чем Джейсон.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Да не бомбит у него
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Тейтум как маленький, ну правда )

Кто из инсайдеров в здравом уме будет раскрывать свои источники в клубе и называть имена чтобы потом остаться без них из-за увольнения этого источника ?))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий