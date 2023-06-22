Джейсон Тейтум об инсайдерах: «Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы?»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум посмеялся над инсайдерами НБА, вступая в межсезонье.
«Никому еще не надоело видеть «сообщили мне источники» после каждой фразы? Назовите имя или держите это дерьмо при себе, лол», – написал Тейтум на своей странице в социальной сети.
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Кто из инсайдеров в здравом уме будет раскрывать свои источники в клубе и называть имена чтобы потом остаться без них из-за увольнения этого источника ?))