Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» стоит выменять Брэдли Била: «Они с Тейтумом всегда мечтали играть вместе»

Теги Бостон Кендрик Перкинс НБА Вашингтон Брэдли Бил Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» стоит рассмотреть возможность обмена защитника «Вашингтона» Брэдли Била.

«Брэдли Бил и Джейсон Тейтум были самой известной «тайно» мечтавшей объединиться связкой. Билу 29 лет, и у него нет времени, чтобы сказать «Уизардс»: «Дайте мне пару лет».

Учитывая их связь в Сент-Луисе, желание быть рядом друг с другом и играть вместе, это идеальное время для перехода. На месте «Селтикс» я бы позвонил «Вашингтону» как можно скорее и попытался заключить сделку», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Тейтум и Бил ходили в одну школу. Джейсон был в 7-м классе, когда Бил проводил свой последний год: «У меня был идеальный пример для подражания, визуализация того, куда я хочу идти, кем я хочу быть, и он был живым примером», – признался Тейтум в прошлом году.

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5 комментариев

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mold-cel
тоже ходил в одну школу с топом Газпрома. несколько раз писал в Газпром что мы очень близки с ним, что настало идеальное время для моего перехода в команду менеджеров. очевидно что в Бостоне и Газпроме не учитывают этот фактор, а зря.
+3
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mqh9pzrxgf
Один вопрос зачем? У Бостона есть смарт, брогдон, уайт, к ним такого же маленького била, который без защиты и в атаке не сильно лучше того же Брауна, плюс зп огромная
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Freddy Durst
30 лет Билу уже через две недели будет
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udod
лучше Брауна на Саймонса + 3 пик, а пик потом (с Притчардом и Галлинари,например)) отдать за Ануноби
мне нравится такая комбинация, жаль , что её не будет в реале)
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