Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» стоит выменять Брэдли Била: «Они с Тейтумом всегда мечтали играть вместе»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что « » стоит рассмотреть возможность обмена защитника « » .

« и были самой известной «тайно» мечтавшей объединиться связкой. Билу 29 лет, и у него нет времени, чтобы сказать «Уизардс»: «Дайте мне пару лет».

Учитывая их связь в Сент-Луисе, желание быть рядом друг с другом и играть вместе, это идеальное время для перехода. На месте «Селтикс» я бы позвонил «Вашингтону» как можно скорее и попытался заключить сделку», – сказал Перкинс в эфире NBA Today.

Тейтум и Бил ходили в одну школу. Джейсон был в 7-м классе, когда Бил проводил свой последний год: «У меня был идеальный пример для подражания, визуализация того, куда я хочу идти, кем я хочу быть, и он был живым примером», – признался в прошлом году.

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