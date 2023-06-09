Тейтум написал Лилларду во время эфира в соцсетях по поводу нежелания переходить в «Бостон»

Теги Бостон Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джейсон Тейтум Баскетбол

Инсайдер НБА Крис Хэйнс, который находится в дружеских отношениях с лидером «Портленда» Дэмианом Лиллардом, заявил, что баскетболист не заинтересован в переходе в «Бостон».

Тейтум написал Лилларду в чат во время стрима разыгрывающего «Блэйзерс» в соцсетях.

«Черт, теперь мы знаем, что ты не любишь «Бостон» 😂😂», – написал Тейтум.

«Мой дружок Тейтум обиделся. С ума сойти», – произнес Лиллард с улыбкой. 

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