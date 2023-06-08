«Папа, я хочу стать Человеком-пауком, когда вырасту. Но я все еще хочу быть тобой». Тейтум рассказал, как сходил с сыном на новый мультфильм
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, как сходил с сыном на новый мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных».
«Новый мультик о Человеке-пауке настолько хорош, что Дьюс сказал мне.
«Папа, мне кажется, я передумал. Я, наверное, захочу стать Человеком-пауком, когда вырасту... но я все еще хочу быть тобой».
Ловко выкрутился, сынок, ловко выкрутился!» – написал Тейтум на своей странице в социальной сети.
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