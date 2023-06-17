«Финикс» может усилиться Кайлом Кузмой
«Финикс» в межсезонье может усилиться форвардом «Вашингтона» Кайлом Кузмой.
Об сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.
«Санз» интересовались Кузмой по ходу сезона-22/23, но в итоге провели более крупный обмен и заполучили Кевина Дюрэнта.
Для приобретения Кузмы «Финиксу» потребуется сделка по схеме сайн-энд-трейд, в которой может быть задействован центровой Деандре Эйтон.
Кузма, скорее всего, не останется в «Уизардс», которые нацеливаются на перестройку состава.
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