«Финикс» может усилиться Кайлом Кузмой

Теги возможные переходы Финикс НБА Вашингтон Кайл Кузма Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» в межсезонье может усилиться форвардом «Вашингтона» Кайлом Кузмой.

Об сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигель.

«Санз» интересовались Кузмой по ходу сезона-22/23, но в итоге провели более крупный обмен и заполучили Кевина Дюрэнта.

Для приобретения Кузмы «Финиксу» потребуется сделка по схеме сайн-энд-трейд, в которой может быть задействован центровой Деандре Эйтон.

Кузма, скорее всего, не останется в «Уизардс», которые нацеливаются на перестройку состава.

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4 комментария

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Сергей Орлов
Кайлом Кузмой невозможно усилиться)
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jqzn88xn6n
Звучит очень даже!)
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ddd81
А в защите кто лучше Кузма или Эйтон ?
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Алексааандр
Ответ ddd81
А в защите кто лучше Кузма или Эйтон ?
у них ведь разные позиции и роли, Кузма будет смотреться более универсальным
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