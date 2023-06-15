«Индиана» интересуется Кайлом Кузмой

« » может выступить в борьбу за форварда « » .

Кузма этим летом становится свободным агентом.

По информации обозревателя «Индианы» Эвана Мэсси, «Пэйсерс» будут вести переговоры с Кузмой после открытия рынка свободных агентов.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

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