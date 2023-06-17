Станислав Еремин: «Условия, отношение руководства и победа повлияли на решение Перасовича остаться в УНИКСе»

Теги УНИКС Станислав Еремин Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Помощник президента УНИКСа Станислав Еремин предположил, что победа команды в чемпионате Лиги ВТБ и условия, созданные для Велимира Перасовича в Казани, побудили хорватского специалиста остаться на посту главного тренера.

«Мне кажется, что тренер брал паузу, чтобы посмотреть по поводу приглашений из Евролиги. Но думаю, что те условия, которые создаются для Перасовича в Казани, и отношение руководства к нему, и его победа — наверное, все это и повлияло на его решение.

Конечно, УНИКСу и Перасовичу сейчас придется гораздо сложнее, поскольку отстоять титул в десять раз сложнее, чем завоевать его. Желающих столкнуть нас с первого места будет много. Тем не менее Перасович принял вызов вместе с нашим руководством.

Сейчас, конечно, нашей задачей будет сохранение костяка команды, поскольку за этот год игроки УНИКСа стали гораздо более востребованными. Они себя раскрыли. Сейчас очень серьезная борьба идет за российских игроков, — сказал заслуженный тренер России.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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