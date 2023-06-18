Александр Медведев: «Плей-офф Лиги ВТБ доказал, что гегемония одного клуба не вредит спорту»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Александр Медведев Единая лига ВТБ Баскетбол

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» отметил, что плей‑офф Единой лиги ВТБ сезона‑2022/23 доказывает, что гегемония одного клуба не вредит развитию баскетбола.

— Розыгрыш минувшего сезона в Единой лиге признается многими лучшим в истории. Согласны?

— Да. Было много интересных сюрпризов. «Зенит» и ЦСКА не пробились в финал, а разыграли только бронзовые медали. УНИКС и «Локомотив» провели потрясающий финал.

Это означает, что баскетбол живет и еще раз доказывает, что гегемония одного клуба не вредит спорту. В стремлении сместить ЦСКА с трона и выросли такие клубы, как УНИКС, «Зенит», «Локомотив».

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Ну и что в итоге с нашим баскетболом? Он в глубокой заднице, сборная ни о чем, куча второсортных легионеров, и ЦСКА бессменный чемпион много лет. А сейчас это не остальные выросли, а ЦСКА просел, все выравнились и теперь новые лидеры, средние как весь уровень
+2
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Pine Apple
Вредит страшно
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андрэ
он не ##### ...
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Эдуард Элверс
Это ЦСКА ужасно упал и стал средняком
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justbored
вот же заладили мантру. типа если часто повторять, то все уверуют
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