Александр Медведев: «Плей-офф Лиги ВТБ доказал, что гегемония одного клуба не вредит спорту»
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» отметил, что плей‑офф Единой лиги ВТБ сезона‑2022/23 доказывает, что гегемония одного клуба не вредит развитию баскетбола.
— Розыгрыш минувшего сезона в Единой лиге признается многими лучшим в истории. Согласны?
— Да. Было много интересных сюрпризов. «Зенит» и ЦСКА не пробились в финал, а разыграли только бронзовые медали. УНИКС и «Локомотив» провели потрясающий финал.
Это означает, что баскетбол живет и еще раз доказывает, что гегемония одного клуба не вредит спорту. В стремлении сместить ЦСКА с трона и выросли такие клубы, как УНИКС, «Зенит», «Локомотив».
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