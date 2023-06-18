Александр Медведев: «Плей-офф Лиги ВТБ доказал, что гегемония одного клуба не вредит спорту»

Председатель совета директоров « » Александр Медведев в интервью «Матч ТВ» отметил, что плей‑офф Единой лиги ВТБ сезона‑2022/23 доказывает, что гегемония одного клуба не вредит развитию баскетбола.

— Розыгрыш минувшего сезона в Единой лиге признается многими лучшим в истории. Согласны?

— Да. Было много интересных сюрпризов. «Зенит» и ЦСКА не пробились в финал, а разыграли только бронзовые медали. и « » провели потрясающий финал.

Это означает, что баскетбол живет и еще раз доказывает, что гегемония одного клуба не вредит спорту. В стремлении сместить с трона и выросли такие клубы, как УНИКС, «Зенит», «Локомотив».

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