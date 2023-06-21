Брэндон Миллер: «Для меня величайший игрок всех времен — Пол Джордж»
Форвард из университета Алабама Брэндон Миллер ответил на вопрос журналиста о споре, кто является величайшим игроком в истории НБА – Майкл Джордан или Леброном Джеймс.
«На самом деле я не считаю Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории.
Для меня величайший игрок всех времен — Пол Джордж, за которым я наблюдал в детстве. Так что речь не только о Леброне», – сказал Миллер.
Ожидается, что «Шарлотт» выберет Миллера под 2-м номером предстоящего драфта.
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