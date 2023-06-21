Брэндон Миллер: «Для меня величайший игрок всех времен — Пол Джордж»

Форвард из университета Алабама Брэндон Миллер ответил на вопрос журналиста о споре, кто является величайшим игроком в истории НБА – или Леброном Джеймс.

«На самом деле я не считаю величайшим баскетболистом в истории.

Для меня величайший игрок всех времен — , за которым я наблюдал в детстве. Так что речь не только о Леброне», – сказал Миллер.

Ожидается, что « » выберет Миллера под 2-м номером предстоящего драфта.

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