Брэндон Миллер: «Для меня величайший игрок всех времен — Пол Джордж»

Теги Майкл Джордан Шарлотт Леброн Джеймс НБА Пол Джордж Брэндон Миллер Баскетбол

Форвард из университета Алабама Брэндон Миллер ответил на вопрос журналиста о споре, кто является величайшим игроком в истории НБА – Майкл Джордан или Леброном Джеймс.

«На самом деле я не считаю Леброна Джеймса величайшим баскетболистом в истории.

Для меня величайший игрок всех времен — Пол Джордж, за которым я наблюдал в детстве. Так что речь не только о Леброне», – сказал Миллер.

Ожидается, что «Шарлотт» выберет Миллера под 2-м номером предстоящего драфта.

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7 комментариев

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everyday4768
Ловите наркомана
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рваные титьки Эла Хорфорда
Под дурачка косит, чтоб в Шарлотт не забрили
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Чудинов Дмитрий
Да не, то классно, когда кто-то считает своих кумиров, даже таких простых, самыми лучшими. Наверно, в детстве ходил на матчи Индианы и, скорее всего, поэтому недолюбливает Леброна ))
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armageddon123456
Дед: понял принял, будет тебе томагавк на постер
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headmaster
Величайший игрок должен быть хотя бы на слуху у широкой аудитории. А в данном случае не факт что люди даже команду вспомнят
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zjwjx8zk6y
Даже Пол Джордж недоумевает от такого
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Abdulla
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Под дурачка косит, чтоб в Шарлотт не забрили
100%. Джордана вообще отсеял. Где-то там он в пирамиде, за Великим убийцей плова Полужорой.
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