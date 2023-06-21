Майкл Джордан будет иметь последнее слово при выборе 2-го номера драфта

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Митч Капчак Скут Хендерсон Брэндон Миллер Баскетбол

«Хорнетс» будут выбирать вторыми на драфте-2023, который состоится в четверг, 22 июня. Ожидается, что вторым номером драфта станет форвард Брэд Миллер или защитник Скут Хендерсон.

Генеральный менеджер «Шарлотт» Митч Капчак заявил, что окончательное решение по этому вопросу примет владелец клуба Майкл Джордан.

Капчак отметил, что окончательного решения, вероятно, не будет до завтра. Есть небольшая вероятность, что «Хорнетс» обменяют 2-й пик.

На прошлой неделе Джордан завершил продажу мажоритарной доли «Шарлотт» группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, но, возможно, сохранит миноритарный пакет акций клуба. Джордан останется управляющим клуба и будет принимать решения до тех пор, пока новые владельцы не будут проверены и одобрены Советом управляющих лиги.

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3 комментария

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Крамбопулос Майкл
Выберет Кваме Брауна
+13
0
+13
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namankey
Явно решили выбирать Миллера и хотят навариться на обмене пика. Для этого и говорят что Скут их очень впечатлил на просмотре
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