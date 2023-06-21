Майкл Джордан будет иметь последнее слово при выборе 2-го номера драфта

«Хорнетс» будут выбирать вторыми на драфте-2023, который состоится в четверг, 22 июня. Ожидается, что вторым номером драфта станет форвард Брэд Миллер или защитник .

Генеральный менеджер «Шарлотт» заявил, что окончательное решение по этому вопросу примет владелец клуба .

Капчак отметил, что окончательного решения, вероятно, не будет до завтра. Есть небольшая вероятность, что «Хорнетс» обменяют 2-й пик.

На прошлой неделе Джордан завершил продажу мажоритарной доли « » группе инвесторов во главе с Гэйбом Плоткиным и Риком Шнэллом, но, возможно, сохранит миноритарный пакет акций клуба. Джордан останется управляющим клуба и будет принимать решения до тех пор, пока новые владельцы не будут проверены и одобрены Советом управляющих лиги.

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