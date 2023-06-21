«Хорнетс» планируют выбрать Брэндона Миллера под 2-м номером

«Хорнетс» укрепились во мнении, что хотят выбрать легкого форварда Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте-2023.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Мне рассказали, что Брэндон Миллер упрочил свое положение как кандидат на выбор под вторым номером, который принадлежит «Хорнетс», благодаря последним тренировкам и встречам, которые он провел в в понедельник.

Это был первый раз, когда , который пока остается основным владельцем клуба, имел возможность лично наблюдать за Миллером и пообщаться с ним», – заявил Воджнаровски.

Правда и вымысел в «Air: Большой прыжок». Выдуманное противопоставление Ваккаро и Фэлка не спасает фильм Бена Аффлека

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!