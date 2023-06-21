«Хорнетс» планируют выбрать Брэндона Миллера под 2-м номером
«Хорнетс» укрепились во мнении, что хотят выбрать легкого форварда Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте-2023.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«Мне рассказали, что Брэндон Миллер упрочил свое положение как кандидат на выбор под вторым номером, который принадлежит «Хорнетс», благодаря последним тренировкам и встречам, которые он провел в Шарлотт в понедельник.
Это был первый раз, когда Майкл Джордан, который пока остается основным владельцем клуба, имел возможность лично наблюдать за Миллером и пообщаться с ним», – заявил Воджнаровски.
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