«Хорнетс» планируют выбрать Брэндона Миллера под 2-м номером

Теги Майкл Джордан Шарлотт НБА драфт НБА Эдриан Воджнаровски Брэндон Миллер Баскетбол

«Хорнетс» укрепились во мнении, что хотят выбрать легкого форварда Брэндона Миллера под 2-м номером на драфте-2023.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

«Мне рассказали, что Брэндон Миллер упрочил свое положение как кандидат на выбор под вторым номером, который принадлежит «Хорнетс», благодаря последним тренировкам и встречам, которые он провел в Шарлотт в понедельник.

Это был первый раз, когда Майкл Джордан, который пока остается основным владельцем клуба, имел возможность лично наблюдать за Миллером и пообщаться с ним», – заявил Воджнаровски.

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