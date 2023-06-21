НБА планирует потолок зарплат в сезоне-23/24 на отметке 136 млн долларов, порог налога – 165 млн
НБА проинформировала клубы о том, что прогнозируемые потолок зарплат и порог налога на роскошь на сезон-2023/24 примерно на 10 процентов выше, чем были в прошлом сезоне, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Ожидается, что потолок зарплат в новом сезоне будет на отметке 136 миллионов долларов – на 2 миллиона больше, чем прогнозировалось в сентябре прошлого года.
Порог налога на роскошь составит 165 миллионов – на 2 миллиона выше, чем предыдущий прогноз.
В сезоне-2022/23 потолок зарплат составил 123,655 миллиона, порог налога на роскошь – 150,267 миллиона.
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