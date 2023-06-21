«Денвер» выменял у «Индианы» 29-й и 32-й пики драфта-2023

Теги Денвер Индиана НБА драфт НБА Баскетбол

Чемпион НБА «Денвер» обменял пик первого раунда драфта-2024 и 40-й пик драфта-2023 в «Индиану» на 29-й и 32-й пики предстоящего драфта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В распоряжении «Пэйсерс» теперь есть 7-й, 26-й, 40-й и 55-й пики драфта-2023. Клуб продолжает активно вести переговоры.

Драфт-2023 состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

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14 комментариев

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Killyr
Ответ aleksandre
Интересно зачем? На кого они глас поставили?
Мои глаза!
+17
0
+17
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gudi_goodies
Ответ aleksandre
Интересно зачем? На кого они глас поставили?
на европейса
+12
0
+12
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Никита Белоголовцев
Ответ aleksandre
Интересно зачем? На кого они глас поставили?
да просто Индиане столько народу не нужно, а Денверу, наоборот, скамейку дёшево укрепить
+7
0
+7
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cm9x4
Ответ Killyr
поставлен на паузу?
паусу
+3
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cm9x4
Ответ Killyr
Мои глаза!
Глас вопиющего в пустыне!
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кандид
Ответ udod
этого текста не было (почти)
29-й пик в этом году разве не первый раунд?
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aleksandre
Интересно зачем? На кого они глас поставили?
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udod
этого текста не было (почти)
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udod
Индиана явно хочет игрока за пики сейчас
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Killyr
Ответ cm9x4
Глас вопиющего в пустыне!
поставлен на паузу?
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udod
Ответ кандид
29-й пик в этом году разве не первый раунд?
пардоньте, ступил, исправлю)
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LamerOK
Ответ udod
этого текста не было (почти)
Они в 24м получают худший пик: Денвер, ЛАК, Окла, Юта или Хьюстон.
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udod
Ответ LamerOK
Они в 24м получают худший пик: Денвер, ЛАК, Окла, Юта или Хьюстон.
слона я не заметил, бывает
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Ігор Гладишенко
Ответ udod
этого текста не было (почти)
У Денвера было 2 пика первого раунда 2024 года - один свой, второй они обменяли во время финала с Оклахомой отдав защищеный пик 2029 года, получив 37 пик этого года, второго раунда 2024 и первый пик 2024(худший из ЛАК,ОКЛ,ЮТА,ХЬЮ). Проще говоря в итоге Наггетс за защищённый пик 1 раунда 2029 получил 29, 32 и пик второго раунда 2024. Отличная робота от ГМ Бута.
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