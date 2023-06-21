«Денвер» выменял у «Индианы» 29-й и 32-й пики драфта-2023

Чемпион НБА « » обменял пик первого раунда драфта-2024 и 40-й пик драфта-2023 в «Индиану» на 29-й и 32-й пики предстоящего драфта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В распоряжении «Пэйсерс» теперь есть 7-й, 26-й, 40-й и 55-й пики драфта-2023. Клуб продолжает активно вести переговоры.

Драфт-2023 состоится в четверг, 22 июня, в Бруклине.

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