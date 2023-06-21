«Бостон» и «Финикс» обсуждали возможный обмен Деандре Эйтона

Руководители « » и « » обсуждали возможный обмен с участием центрового «Санз» , сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ранее сообщалось, что «Финикс» отказался включить Эйтона в сделку по Брэдли Билу. В итоге клуб приобрел звездного защитника у «Вашингтона» в обмен на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Финикс» не собирается совершать невыгодную для себя сделку, поэтому может начать сезон с Эйтоном в составе.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била