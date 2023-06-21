«Бостон» и «Финикс» обсуждали возможный обмен Деандре Эйтона

Теги возможные переходы Бостон Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

Руководители «Бостона» и «Финикса» обсуждали возможный обмен с участием центрового «Санз» Деандре Эйтона, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

Ранее сообщалось, что «Финикс» отказался включить Эйтона в сделку по Брэдли Билу. В итоге клуб приобрел звездного защитника у «Вашингтона» в обмен на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Финикс» не собирается совершать невыгодную для себя сделку, поэтому может начать сезон с Эйтоном в составе.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

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7 комментариев

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МЗ
Эйтон Бостону зачем?
+2
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Илья Купол
Ответ МЗ
Эйтон Бостону зачем?
тип Майами закрыли Бостону дугу, а из краски набирать очки некому
+2
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МЗ
Ответ Илья Купол
тип Майами закрыли Бостону дугу, а из краски набирать очки некому
разумно, но не за эти деньги. Эйтон конечно поразнообразнее Лорда, но все же очень зависимый, а еще и мнительный/обидчивый.
+1
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пашу
Брогдон-Притчард-Галлинари - навскидку
+1
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БУГАЙ
Ответ scorp19
Одну невыгодную для себя сделку Финикс уже совершили, совершат и ещё одну.
хватит нести чепуху
болела лал?
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