«Бостон» и «Финикс» обсуждали возможный обмен Деандре Эйтона
Руководители «Бостона» и «Финикса» обсуждали возможный обмен с участием центрового «Санз» Деандре Эйтона, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.
Ранее сообщалось, что «Финикс» отказался включить Эйтона в сделку по Брэдли Билу. В итоге клуб приобрел звездного защитника у «Вашингтона» в обмен на Криса Пола, Лэндри Шэмета, несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
По словам инсайдера Брайана Уиндхорста, «Финикс» не собирается совершать невыгодную для себя сделку, поэтому может начать сезон с Эйтоном в составе.
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