Джимми Батлер: «Чертовски горжусь нашими парнями в этом сезоне»

Теги Денвер Майами НБА Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер записал обращение к одноклубникам, поблагодарив их за совместный сезон.

«Хит» сенсационно прорвались в финал НБА, где уступили «Денверу» (1-4).

«Чертовски горжусь нашими парнями в этом сезоне. Мы неизменно стремимся к тому, чтобы достичь наших целей, но очень важно не упускать из виду само путешествие и все замечательные моменты, которые были у нас по ходу сезона.

Люблю вас, ребята, и ценю вас всех. Впереди еще парочка», – заявил Батлер.

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udod
если старик Райли не подгонит тебе ещё одну звезду, хоть парочка, хоть троечка лет, гаек не принесёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
namankey
Ответ udod
если старик Райли не подгонит тебе ещё одну звезду, хоть парочка, хоть троечка лет, гаек не принесёт
По новому соглашению три звезды это русская рулетка. Лучше закрыть проблемные позиции подходящими ролевиками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий