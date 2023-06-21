Лидер «Майами» Джимми Батлер записал обращение к одноклубникам, поблагодарив их за совместный сезон.

«Хит» сенсационно прорвались в финал , где уступили « » (1-4).

«Чертовски горжусь нашими парнями в этом сезоне. Мы неизменно стремимся к тому, чтобы достичь наших целей, но очень важно не упускать из виду само путешествие и все замечательные моменты, которые были у нас по ходу сезона.

Люблю вас, ребята, и ценю вас всех. Впереди еще парочка», – заявил Батлер.

Шакира, Погба и Неймар болели за «Майами». Их обожает Джимми Батлер