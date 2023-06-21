Брюс Браун отказался от опции и станет свободным агентом

Теги возможные переходы Денвер НБА Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Денвера» Брюс Браун (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 6,8 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее Браун заявлял, что хочет остаться в «Наггетс». Стороны могут заключить новое соглашение.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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8 комментариев

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Сергей Галынский
Перстень есть,теперь нужно подзаработать
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artcity
Это может быть чисто технический момент, если он хочет остаться - ему сейчас в Денвере могут дать чуть больше или если кто-то предложит реально большие деньги то тогда наверное уйдёт.
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Gentle Giant
Ответ artcity
Это может быть чисто технический момент, если он хочет остаться - ему сейчас в Денвере могут дать чуть больше или если кто-то предложит реально большие деньги то тогда наверное уйдёт.
У Денвера вроде нет прав Берда, чтобы его подписать на бОльшую зарплату. Могут только мидлевел налоговый кинуть, но Браун не примет такое предложение 100%
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Nuteruoli
Эх, жаль... Удачи в другой команде Брюс, спасибо, за гайку!
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Додик Аксель
Брюса можно понять. Обладатель гайки, очень мастеровитый и качественный игрок ротации со скамейки, который может стать игроком старта и такая зарплата. Или в Денвере, что-то придумают и провернут, или Брюс уйдёт на достойный финансовый контракт.
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fhneh
Да условные Сакраменто или Оклахома ему легко отсыпят 60-70 на 4. И он стоит этих денег!
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Ігор Гладишенко
Денвер может предложить максимум 7.8 млн(1+1 за контрактом), как сделал это Милуоки после чемпионства 2021 с Портисом. Второй год отклонить и получить ранние права Берда и подписать 55 на 4 года в случае с Брауном летом 2024 года. Но если сейчас Брюсу предложит кто то 15 и больше в год, он в Колорадо не вернется.
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artcity
Ответ Gentle Giant
У Денвера вроде нет прав Берда, чтобы его подписать на бОльшую зарплату. Могут только мидлевел налоговый кинуть, но Браун не примет такое предложение 100%
Не знаю как это называется ), но ему могут поднять зарплату на процентов 15% примерно и вместо 6,8 будет условно 7,7 а больше по правилам лиги уже не могут.
Цифры примерные. Об этом писали ранее.
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