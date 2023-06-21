Брюс Браун отказался от опции и станет свободным агентом

Форвард «Денвера» (26 лет, 193 см) отказался от опции продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 6,8 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее Браун заявлял, что хочет остаться в «Наггетс». Стороны могут заключить новое соглашение.

В прошедшем сезоне Браун помог «Денверу» завоевать первый в истории клуба титул чемпиона. 26-летний форвард набирал 11,5 очка, 4,1 подбора, 3,4 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч.

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение