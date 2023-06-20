«Денвер» пытается приобрести драфт-пик 1-го раунда

Чемпион НБА « » активно ищет способы приобрести пик первого раунда на драфте этого года, сообщает журналист The Denver Post Майк Сингер.

На данный момент в распоряжении «Наггетс» есть только 40-й пик, который клуб приобрел у «Далласа» через «Оклахому».

Ранее сообщалось, что «Наггетс» пытались подняться на драфте, использовав пик первого раунда 2024 года, приобретенный у «Оклахомы».

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