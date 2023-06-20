«Денвер» пытается приобрести драфт-пик 1-го раунда

Теги Денвер НБА драфт НБА Баскетбол

Чемпион НБА «Денвер» активно ищет способы приобрести пик первого раунда на драфте этого года, сообщает журналист The Denver Post Майк Сингер.

На данный момент в распоряжении «Наггетс» есть только 40-й пик, который клуб приобрел у «Далласа» через «Оклахому».

Ранее сообщалось, что «Наггетс» пытались подняться на драфте, использовав пик первого раунда 2024 года, приобретенный у «Оклахомы».

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4 комментария

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Tim Timson
менять надо на 41 й пик)
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+4
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ID89
Видимо выяснили на каком выборе будет реклама Тако Белл в этом году
+3
0
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Caraxes
Интересно, а кто им пригляделся в первом раунде)
+1
0
+1
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