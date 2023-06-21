« » может начать сезон с центровым в составе, несмотря на многочисленные слухи об обмене.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Они не собираются совершать невыгодную для себя сделку. Поэтому вполне возможно, что они оставят Эйтона в межсезонье и посмотрят, можно ли сделать что-то позже.

Когда Фрэнк Вогель получал эту должность, среди прочего он произвел впечатление на «Санз» тем, что у него был план относительно Деандре. И если вы посмотрите на его работу в «Пэйсерс» и «Лейкерс», он очень эффективно использовал «больших», умело задействовал их в обороне. Я не говорю, что Эйтон – это Дуайт Ховард или Рой Хибберт, но вижу неплохие шансы на то, что Эйтон может начать сезон в нынешней команде», – заявил Уиндхорст.

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