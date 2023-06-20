Эксперт Майкл Уилбон: «Суперкоманда «Финикса» не остановит Николу Йокича и «Денвер»

Телеведущий ESPN Майкл Уилбон считает, что «Финикс», несмотря на четырех игроков с максимальными контрактами, уступает « » с .

«Я не уверен, что «Финикс» стал лучше, чем «Денвер».

Я слышал, как Джей Джей Редик говорил об этом, ему нравится этот обмен. Я просто не знаю, что будет дальше, не думаю, что «Санз» на этом остановятся. Они все еще хотят обменять Эйтона, и они могут обменять его на двух бигменов или на бигмена и свингмена. Не знаю. Возможно, они тоже не знают.

Дни суперкоманд прошли, но «Санз» все равно пошли в этом направлении. Они не выдержат финансово с учетом нового коллективного соглашения. Они долго не протянут, у них один год или два. Но вот что я скажу, никто не остановит Джокера. Никто в эту эпоху не достигнет его уровня», – сказал Уилбон.

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