Эксперт Майкл Уилбон: «Суперкоманда «Финикса» не остановит Николу Йокича и «Денвер»

Теги Денвер Финикс НБА Никола Йокич Баскетбол

Телеведущий ESPN Майкл Уилбон считает, что «Финикс», несмотря на четырех игроков с максимальными контрактами, уступает «Денверу» с Николой Йокичем.

«Я не уверен, что «Финикс» стал лучше, чем «Денвер».

Я слышал, как Джей Джей Редик говорил об этом, ему нравится этот обмен. Я просто не знаю, что будет дальше, не думаю, что «Санз» на этом остановятся. Они все еще хотят обменять Эйтона, и они могут обменять его на двух бигменов или на бигмена и свингмена. Не знаю. Возможно, они тоже не знают.

Дни суперкоманд прошли, но «Санз» все равно пошли в этом направлении. Они не выдержат финансово с учетом нового коллективного соглашения. Они долго не протянут, у них один год или два. Но вот что я скажу, никто не остановит Джокера. Никто в эту эпоху не достигнет его уровня», – сказал Уилбон.

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2 комментария

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Tim Timson
надо было Денверу тоже Гордону макс дать)
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betwriver
Йокич, конечно, уникальный игрок. Но, после получения Била, с учетом розыгрыша Букера, Финикс стал скорее сильнее, чем слабее. Поэтому, если команды избежат травм своих лидеров в ПО, их соперничество - если он состоится, может быть острее, чем в прошедшем сезоне.
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