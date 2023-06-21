Алекс Мумбру останется на посту главного тренера «Валенсии»

Новый спортивный директор «Валенсии» Луис Арбалехо, представляя план на следующий сезон, подтвердил, что Алекс Мумбру останется на посту главного тренера.

44-летний Мумбру подписал трехлетний контракт с «Валенсией» в преддверии сезона-2022/23. До этого бывший игрок сборной Испании в течение четырех лет руководил «Бильбао».

В прошедшем сезоне « » заняла 13-е место в с результатом 15–19 и не сумела выйти в плей-офф ACB (17–17).

Рик Адельман создал команду мечты, но на пути встали травмы, судьи и Шак. История «Сакраменто» девяностых-нулевых