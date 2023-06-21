Алекс Мумбру останется на посту главного тренера «Валенсии»

Теги Turkish Airlines EuroLeague чемпионат Испании Валенсия Алекс Мумбру Баскетбол

Новый спортивный директор «Валенсии» Луис Арбалехо, представляя план на следующий сезон, подтвердил, что Алекс Мумбру останется на посту главного тренера.

44-летний Мумбру подписал трехлетний контракт с «Валенсией» в преддверии сезона-2022/23. До этого бывший игрок сборной Испании в течение четырех лет руководил «Бильбао».

В прошедшем сезоне «Валенсия» заняла 13-е место в Евролиге с результатом 15–19 и не сумела выйти в плей-офф ACB (17–17).

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