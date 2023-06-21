Алекс Мумбру останется на посту главного тренера «Валенсии»
Новый спортивный директор «Валенсии» Луис Арбалехо, представляя план на следующий сезон, подтвердил, что Алекс Мумбру останется на посту главного тренера.
44-летний Мумбру подписал трехлетний контракт с «Валенсией» в преддверии сезона-2022/23. До этого бывший игрок сборной Испании в течение четырех лет руководил «Бильбао».
В прошедшем сезоне «Валенсия» заняла 13-е место в Евролиге с результатом 15–19 и не сумела выйти в плей-офф ACB (17–17).
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