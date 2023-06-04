«Валенсия» рассталась с Ненадом Димитриевичем

Теги переходы УНИКС Валенсия Единая лига ВТБ Ненад Димитриевич Баскетбол

Испанская «Валенсия» объявила о расторжении контракта с защитником Ненадом Димитриевичем (25 лет, 190 см) по взаимному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне македонский игрок выступал за казанский УНИКС на правах аренды, выиграл Единую лигу ВТБ и был признан MVP плей-офф.

Контракт Димитриевича с «Валенсией» был рассчитан еще на два года.

Несколько часов, которые изменили все, и ночное путешествие в Казань. Как Иван Лазарев очутился в УНИКСе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий