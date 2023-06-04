«Валенсия» рассталась с Ненадом Димитриевичем

Испанская « » объявила о расторжении контракта с защитником (25 лет, 190 см) по взаимному соглашению сторон.

В прошедшем сезоне македонский игрок выступал за казанский УНИКС на правах аренды, выиграл Единую лигу ВТБ и был признан MVP плей-офф.

Контракт Димитриевича с «Валенсией» был рассчитан еще на два года.

Несколько часов, которые изменили все, и ночное путешествие в Казань. Как Иван Лазарев очутился в УНИКСе