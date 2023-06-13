«Валенсия» может занять место «Гран-Канарии» в Евролиге-23/24
Победитель Еврокубка «Гран-Канария» отказалась от участия в сезоне-23/24 Евролиги из-за экономических соображений.
Как сообщает BasketNews, место «Гран-Канарии» в турнире может занять «Валенсия».
Испанский клуб нацелен на то, чтобы стать постоянным участником Евролиги. В 2024 году у «Валенсии» должна открыться новая арена, что повышает шансы на удачный исход.
В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 13-е место в Евролиге, одержав 15 побед в 34 встречах. Испанцы большую часть регулярки боролись за место в плей-офф.
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