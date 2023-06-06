«Валенсия» рассталась с генеральным менеджером Хесусом Мулеро

Теги Еврокубок чемпионат Испании Валенсия Суперкубок Испании Хесус Мулеро Баскетбол

«Валенсия» объявила о решении расстаться с Хесусом Мулеро, который в течение последних девяти сезонов был спортивным директором, а в течение предыдущих десяти лет – помощником тренера.

С момента своего прихода в 2004 году в качестве ассистента тренера, он был частью тренерского штаба, который завоевал титулы чемпионов Еврокубка в 2010 и 2014 годах.

На первом этапе он также временно исполнял обязанности главного тренера в одиннадцати матчах, проведенных в разное время.

После победы в Еврокубке в Казани он стал спортивным директором команды, формируя состав мужской команды, которая стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка в 2017 году, а также победителем Еврокубка в 2019 году.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий