«Валенсия» рассталась с генеральным менеджером Хесусом Мулеро

« » объявила о решении расстаться с Хесусом Мулеро, который в течение последних девяти сезонов был спортивным директором, а в течение предыдущих десяти лет – помощником тренера.

С момента своего прихода в 2004 году в качестве ассистента тренера, он был частью тренерского штаба, который завоевал титулы чемпионов Еврокубка в 2010 и 2014 годах.

На первом этапе он также временно исполнял обязанности главного тренера в одиннадцати матчах, проведенных в разное время.

После победы в Еврокубке в Казани он стал спортивным директором команды, формируя состав мужской команды, которая стала чемпионом Испании и обладателем Суперкубка в 2017 году, а также победителем Еврокубка в 2019 году.

Финал НБА разогревается! «Майами» играет в свой баскетбол, «Денвер» впервые проигрывает в плей-офф дома

«Майами» взял матч финала НБА у «Денвера» в гостях. Выходит, никакой пользы от гор?

Что нужно «Голден Стэйт», чтобы не потратить еще один год прайма Карри впустую. Несколько дилетантских рекомендаций