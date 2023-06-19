Луис Арбалейо станет новым генеральным менеджером «Валенсии»
Луис Арбалейо был назначен на должность генерального менеджера «Валенсии».
Соглашение рассчитано на 5 лет, передает пресс-служба клуба.
Арбалейо последнее время работал скаутом «Юты» в НБА.
Ранее «Валенсия» рассталась с Хесусом Мулеро, который был частью клуба с 2004 года.
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