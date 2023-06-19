Луис Арбалейо станет новым генеральным менеджером «Валенсии»

Луис Арбалейо был назначен на должность генерального менеджера «Валенсии».

Соглашение рассчитано на 5 лет, передает пресс-служба клуба.

Арбалейо последнее время работал скаутом «Юты» в НБА.

Ранее « » рассталась с Хесусом Мулеро, который был частью клуба с 2004 года.

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