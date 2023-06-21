Зак Лавин может перейти в «Портленд» или «Майами»

« » и « » могут попытаться приобрести у « » атакующего защитника , сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули.

Ранее сообщалось, что «Буллс» начали выслушивать предложения других команд по Лавину. Клуб намерен получить за 28-летнего защитника «сильного молодого игрока, нескольких выборов в первом раунде и игрока для уравнения по зарплате».

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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