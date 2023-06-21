Зак Лавин может перейти в «Портленд» или «Майами»

Теги возможные переходы Чикаго Майами Портленд НБА Зак Лавин Баскетбол

«Майами» и «Портленд» могут попытаться приобрести у «Чикаго» атакующего защитника Зака Лавина, сообщает журналист The Chicago Sun-Times Джо Коули.

Ранее сообщалось, что «Буллс» начали выслушивать предложения других команд по Лавину. Клуб намерен получить за 28-летнего защитника «сильного молодого игрока, нескольких выборов в первом раунде и игрока для уравнения по зарплате».

У Лавина осталось четыре сезона по контракту на сумму 215 миллионов долларов.

Лавин в прошедшем сезоне набирал в среднем 24,8 очка, 4,5 подбора и 4,2 передачи, реализуя 48,5% бросков с игры и 37,5% из-за дуги.

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13 комментариев

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Мурзин Ринат
Ответ Vadia
А зачем он Хит ?) Смешной вброс.
Хмм, учитывая что у них нет тупо скорера для набора очков, то хит он нужен , оладипо и хирро не смогли этого дат, даже здоровые по ходу сезона
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Vadia
А зачем он Хит ?) Смешной вброс.
+4
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j-rich
Если Хит не включат в обмен Хирро, шансов получить Лавина почти нет. Надо быть максимально упоротым, чтобы согласиться на Лаури, Робинсона, поздние пики. Думаю даже Билли Кинг не пошёл бы на такое
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Алексей Иванов
Ответ Vadia
А зачем он Хит ?) Смешной вброс.
то есть только вопрос к Хит?) В Хит еще можно как то представить, но вот зачем он в ПТБ. Как бы с этим рвением ублажить Лилларда, ПТБ таких дров не наломали, такую кашу не заварили, расхлебывать которую будут лет 5 точно.
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Vadia
Ответ Мурзин Ринат
Хмм, учитывая что у них нет тупо скорера для набора очков, то хит он нужен , оладипо и хирро не смогли этого дат, даже здоровые по ходу сезона
Зак совершенно не тот типаж игрока, который хоть как-то забустит игру Хит. Да даже далеко идти не нужно, в ПИ против тех же Хит, когда Майами сделали рывок в концовке, Зак просто бездумно шмалял трехи в никуда на первых секундах владения. И так он играет постоянно, именно что бездумно. + защитник никакой он.
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Мурзин Ринат
Ответ Vadia
Зак совершенно не тот типаж игрока, который хоть как-то забустит игру Хит. Да даже далеко идти не нужно, в ПИ против тех же Хит, когда Майами сделали рывок в концовке, Зак просто бездумно шмалял трехи в никуда на первых секундах владения. И так он играет постоянно, именно что бездумно. + защитник никакой он.
Зак в разы лучше того же Хирро, так что разница большая
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namankey
Ответ Мурзин Ринат
Зак в разы лучше того же Хирро, так что разница большая
Ну в какие разы. Если забыть про контракт, возраст и травматичность, то сейчас лучше конечно, но не в разы. Стата получше, но игрок примерно того же уровня. Просто Лавин набил хорошую (но не выдающуюся стату) в команде без притязаний. Один выход в ПО за карьеру(свипнут).
Лавин впервые провел сезон без травм и Чикаго хочет его слить пока он что-то стоит. Вот только стоит он примерно как Бил
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Stranfio
Хммм, интересно конечно если он в итоге куда-то перейдет, но вот Чикаго и правда надо думать что делать.
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Иван Бойченко
А может и не перейти.
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artcity
Ещё одна "звезда", получив супермакс в клубе со дна, теперь ищет место ближе к океану?
)
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Vadia
Ответ Алексей Иванов
то есть только вопрос к Хит?) В Хит еще можно как то представить, но вот зачем он в ПТБ. Как бы с этим рвением ублажить Лилларда, ПТБ таких дров не наломали, такую кашу не заварили, расхлебывать которую будут лет 5 точно.
Да это понятно, тут ПТБ скорее всего обменяет самого Лилларда уже, а не Зака к нему в пару.
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namankey
Ответ Алексей Иванов
то есть только вопрос к Хит?) В Хит еще можно как то представить, но вот зачем он в ПТБ. Как бы с этим рвением ублажить Лилларда, ПТБ таких дров не наломали, такую кашу не заварили, расхлебывать которую будут лет 5 точно.
Лиллард собирается ещё 5-6 сезонов играть, так что они ещё 5 лет будут кашу заваривать. Расхлёбывать будут в следующем десятилетии
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Goddemic
Ответ Алексей Иванов
то есть только вопрос к Хит?) В Хит еще можно как то представить, но вот зачем он в ПТБ. Как бы с этим рвением ублажить Лилларда, ПТБ таких дров не наломали, такую кашу не заварили, расхлебывать которую будут лет 5 точно.
если они оставляют Лилларда, то как раз на 4 сезона ему надо подобрать игроков))
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