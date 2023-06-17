Сергей Кущенко: «Самым значимым в сезоне для Лиги ВТБ было привлечение большого внимания болельщиков»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги сезона-22/23.

«Уже не первый сезон подряд у нас новый чемпион – в прошлом году ЦСКА уступил в седьмом матче Финала « ». И если бы меня спросили перед началом этого сезона, кто выиграет в полуфиналах плей-офф 2023, наверное, я бы не поверил, что будет такой итог.

Что касается Лиги в целом в этом сезоне, то самое значимое – привлечение большого внимания болельщиков. У нас выросла посещаемость стадионов, выросла аудитория в соцсетях, очень большое внимание уделил «Матч ТВ». Нас очень много смотрели в Европе. Лига ВТБ в этом и в прошедшем сезонах показала очень качественный баскетбол с очень качественной организацией. Поэтому мы довольны тем, что очень быстро отреагировали на ту ситуацию, которая произошла со всем российским спортом. И в частности, в баскетболе приняты были те решения, которые улучшили качество нашего баскетбольного продукта.

Непредсказуемость – вот что любит болельщик. установил впечатляющие рекорды: 24 победы подряд в регулярке, первое место на первом этапе. А далее уже пошли поражения – от «Зенита», от . И в этом особенность разделения сезона на два этапа. Первая шестерка попала в плей-офф и уже играла между собой, уровень баскетбола вырос. Во второй группе тоже было соревнование, которое заслуживает внимания. До последнего тура было непонятно, кто квалифицируется в плей-офф. Все эти интриги и в верхней, и в нижней группах говорили о том, что внимание к баскетболу колоссальное.

Полуфинальная серия ЦСКА – « ив-Кубань» показала, что программа «Локо» на поддержание российских игроков даже в угоду результату, когда молодые российские баскетболисты играли больше времени, дала свой результат. Именно российские игроки обыграли в седьмом матче в овертайме ЦСКА и вышли впервые в финал на таком высочайшем уровне. Они были уже готовы к этому. Ребятам чуть более двадцати лет, но они взяли на себя ответственность и выиграли этот решающий матч», – заявил Кущенко.

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