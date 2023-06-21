«Хотим, чтобы он был нашим тренером». Хуан Карлос Наварро подтвердил, что «Барселона» намерена сохранить Шарунаса Ясикявичюса

Теги Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Барселона Хуан Карлос Наварро чемпионат Испании Баскетбол

Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро после победы над «Реалом» в финальной серии ACB (3-0) подтвердил намерения каталонского клуба сохранить главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.

«Его контракт истек. Мы хотим, чтобы он был нашим тренером. Необходимы некоторые доработки. Если проект будет хорош, мы дадим ему знать. Я не думаю, что для него будет проблемой продолжить работу в следующем сезоне.

Он прекрасно понимает, как устроен клуб», — сказал Наварро.

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3 комментария

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vilnietis
Без коммента руссИвана это сырая новость!
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