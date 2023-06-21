«Хотим, чтобы он был нашим тренером». Хуан Карлос Наварро подтвердил, что «Барселона» намерена сохранить Шарунаса Ясикявичюса
Генеральный менеджер «Барселоны» Хуан Карлос Наварро после победы над «Реалом» в финальной серии ACB (3-0) подтвердил намерения каталонского клуба сохранить главного тренера Шарунаса Ясикявичюса.
«Его контракт истек. Мы хотим, чтобы он был нашим тренером. Необходимы некоторые доработки. Если проект будет хорош, мы дадим ему знать. Я не думаю, что для него будет проблемой продолжить работу в следующем сезоне.
Он прекрасно понимает, как устроен клуб», — сказал Наварро.
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