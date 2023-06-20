Болельщики «Реала» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Джеймса Ннаджи

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18-летний нигерийский центровой «Барселоны» Джеймс Ннаджи стал жертвой расистских оскорблений, когда команда прибыла в Мадрид на 3-й матч финальной серии ACB против «Реала» (2-0).

Болельщики «Реала» возле арены встречали игроков соперника оскорблениями. Когда из автобуса вышел Ннаджи, раздались выкрики «черный» и «сукин сын».

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2 комментария

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Tim Timson
когда подъехал Реал в адрес Тавареша, Уильяма Госса и Ябуселе кричали Черный ты лучший и Сукин сын как же ты хорош)
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Мурат Абдрахманов
что по этому поводу скажет Винисиус, или это другое?
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