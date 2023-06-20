Болельщики «Реала» выкрикивали расистские оскорбления в адрес Джеймса Ннаджи

18-летний нигерийский центровой «Барселоны» стал жертвой расистских оскорблений, когда команда прибыла в Мадрид на 3-й матч финальной серии ACB против « » (2-0).

Болельщики «Реала» возле арены встречали игроков соперника оскорблениями. Когда из автобуса вышел Ннаджи, раздались выкрики «черный» и «сукин сын».

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