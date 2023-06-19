Джеймс Томпсон: «Главная причина, по которой я решил перейти в «Самару» – тренер Анзулович»

Новобранец «Самары» Джеймс Томпсон прокомментировал переход в команду.

«Главная причина, по которой я решил перейти в «Самару» – тренер . Работа с ним на протяжении двух последних сезонов позволила мне стать лучше, и я всегда говорил: если он покинет « » – я, если будет такая возможность, последую за ним.

Мне нравилось играть против «Самары» в прошлом сезоне. Здесь болельщики обладают большой энергией, и всегда много людей на трибунах. Надеюсь, теперь они будут поддерживать меня – и я почувствую их энергию. Жду отличного сезона», – заявил Томпсон.

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