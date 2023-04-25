Кевин Дюрэнт: «У нас с Расселлом Уэстбруком никогда не было конфликта»

Форвард « » заявил, что между ним и бывшим партнером по команде (« ») никогда не было конфликта.

«Не думаю, что у нас когда-либо были плохие отношения. Он никогда не задевал меня.

Даже эта ерунда с кексами?

Да, даже это. Не думаю, что это было адресовано мне.

Повторю, у нас никогда не было проблем или конфликта. Когда я ушел из команды, у меня не было ощущения, что он обижен на меня. У него появился шанс подписать максимальный контракт, супермаксимальный контракт, получить награду MVP, получить собственную команду. И он справился с этим довольно хорошо. И он выглядел счастливым», – сказал Дюрэнт.

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