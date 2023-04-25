Кевин Дюрэнт: «У нас с Расселлом Уэстбруком никогда не было конфликта»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт заявил, что между ним и бывшим партнером по команде Расселлом УэстбрукомКлипперс») никогда не было конфликта.

«Не думаю, что у нас когда-либо были плохие отношения. Он никогда не задевал меня.

Даже эта ерунда с кексами?

Да, даже это. Не думаю, что это было адресовано мне.

Повторю, у нас никогда не было проблем или конфликта. Когда я ушел из команды, у меня не было ощущения, что он обижен на меня. У него появился шанс подписать максимальный контракт, супермаксимальный контракт, получить награду MVP, получить собственную команду. И он справился с этим довольно хорошо. И он выглядел счастливым», – сказал Дюрэнт.

«Мишки» из Мемфиса разбудили настоящих медведей: Леброн набрал редкий «дабл-дабл-дабл» и на пару с Дэвисом спас матч на последних секундах

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гарун Алиев
Когда головами бодались во время матча видимо поцеловаться хотели.А когда Уэстбрук говорил игрокам Оклы «Не надо говорить с эти ниггером» видимо имел ввиду Обаму или Грина
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Все таки какая могла быть в Оклахоме банда … там ведь был еще и Харден … до сих вспоминаю как они упустили победу в финале западной конференции в 2016 году со счета 3-1 в серии … а потом ГСВ с такого же счета в серии потерпел поражение в финале от Кливленда Джеймса и Ирвинга … вот было время, эх, ностальгия …
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I'mNotChrisPaul
Ответ jonnysilverhand01
Все таки какая могла быть в Оклахоме банда … там ведь был еще и Харден … до сих вспоминаю как они упустили победу в финале западной конференции в 2016 году со счета 3-1 в серии … а потом ГСВ с такого же счета в серии потерпел поражение в финале от Кливленда Джеймса и Ирвинга … вот было время, эх, ностальгия …
написано так, словно Харден был в составе ОКС в 2016, когда проиграли ГСВ, выигрывая серию 3-1
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
сегодня к гадалке не ходи подерутся))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demx
Дюра походу прорабатывает свой новый образ. Не срется больше с болельщиками и внезапно с Рассом у него конфликта не было. Прям божий одуванчик.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
В тот момент было очень обидно и жаль,что тот дуэт распался.Казалось ещё чуть- чуть, ещё чуть-чуть и будет династия не хуже ГСВ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
genghizsrk
Потрясающая была команда у Тандер, с молодыми Дюрантом, Уэстбруком и Харденом, сейчас удивляешься, что они так и не стали чемпионами в родной команде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
Это у тебя его не было. А вот у Вестбрика был и он сделал это смыслом своей жизни ради дополнительной мотивации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий