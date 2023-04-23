37 очков Расселла Уэстбрука не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Финиксом»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук набрал 37 очков в четвертом матче серии с «Санс» (100:112, 1-3).

Уэстбрук также отметился 6 подборами, 4 результативными передачами, блок-шотом и перехватом.

За 40 минут на паркете он реализовал 17 из 29 бросков с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных.

Его бывший партнер по команде Кевин Дюрэнт набрал 31 очко при 9 из 17 с игры и 10 из 11 с линии.

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6 комментариев

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Александр Суряев
Уэстбрук в этой серии вызывает восхищение. Очень интересно, куда отправится летом.
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Van
Westbeast! Расс игрок с пулей в голове, но сложно его не любить. Выкладывается на все 1000%. Ещё бы навыков там накинуть и игрового интеллекта. Но все равно спасибо ему за такую игру)
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Tydeus
Атлетизм у Расса никуда не делся, вообще старателен в этой серии и очень хорош
+4
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Алексей Зиновьев
Вестбрук красавчик, показывает, что всё ещё может выдавать высочайший уровень
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