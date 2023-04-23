37 очков Расселла Уэстбрука не спасли «Клипперс» от поражения в матче с «Финиксом»

Звездный разыгрывающий « » набрал 37 очков в четвертом матче серии с «Санс» (100:112, 1-3).

Уэстбрук также отметился 6 подборами, 4 результативными передачами, блок-шотом и перехватом.

За 40 минут на паркете он реализовал 17 из 29 бросков с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных.

Его бывший партнер по команде набрал 31 очко при 9 из 17 с игры и 10 из 11 с линии.

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