Кевин Дюрэнт о Расселле Уэстбруке: «Вы начнете ценить его игру только после завершения карьеры»

Звездный форвард « » высказал слова поддержки своему бывшему партнеру по команде после четвертого матча серии (112-100, 3-1).

«Люди всегда будут критиковать, если ты продолжаешь добиваться успеха на столь продолжительном отрезке времени. Расс проявляет стойкость всю свою жизнь. Занимается делом, и ничего при этом не говорит. Просто приходит и играет в баскетбол.

Вы начнете ценить его игру только тогда, когда он закончит карьеру. Сейчас самое веселое – это подшутить над Рассом. Но то, как он играет с тех пор, как перешел в « », показывает всем, какой он есть на самом деле», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

Уэстбрук отметился 37 очками, 6 подборами и блок-шотом.

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