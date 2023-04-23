Кевин Дюрэнт о Расселле Уэстбруке: «Вы начнете ценить его игру только после завершения карьеры»

Теги Клипперс Финикс НБА Кевин Дюрэнт Расселл Уэстбрук НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт высказал слова поддержки своему бывшему партнеру по команде Расселлу Уэстбруку после четвертого матча серии (112-100, 3-1).

«Люди всегда будут критиковать, если ты продолжаешь добиваться успеха на столь продолжительном отрезке времени. Расс проявляет стойкость всю свою жизнь. Занимается делом, и ничего при этом не говорит. Просто приходит и играет в баскетбол.

Вы начнете ценить его игру только тогда, когда он закончит карьеру. Сейчас самое веселое – это подшутить над Рассом. Но то, как он играет с тех пор, как перешел в «Клипперс», показывает всем, какой он есть на самом деле», – сказал Дюрэнт на послематчевой пресс-конференции.

Уэстбрук отметился 37 очками, 6 подборами и блок-шотом.

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9 комментариев

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Адильхан Абдусаламов
Дюрант прям молодец
+20
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ST-L
чего это к этой новости не добавили "отношения между двумя звездами НБА испортились в 2016 году после перехода Дюрэнта в «Голден Стэйт». спортс же каждый раз разжигал это
+18
0
+18
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Dan9
Верните мне мой ОКС десятилетней давности(
+2
0
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leon01
уже бы завершил...,прям заценить охота
+1
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Антон Антнов
Вообще то Расти на Ирвинга легко менялись. Что же сам то не оценил?)
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pulyalke
надеюсь они когда нибудь будут вместе
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Pierce34
Так и сказал: только только?
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