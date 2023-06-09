«Этот город нуждается в тебе». Микэл Бриджес позвал Гранта Уильямса «спасти» Бруклин

Теги Бостон Бруклин НБА Микэл Бриджес Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес воспользовался возможностью позвать Гранта УильямсаБостон») к себе в команду на фоне проблем с качеством воздуха в Нью-Йорке.

Город окрасился в багровые тона из-за лесных пожаров в Канаде. Сейчас концентрация PM2,5 (ключевой параметр оценки качества воздуха) в Нью-Йорке в 22 раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения считает безопасным для здоровья.

«Приди и спаси этот город, он нуждается в тебе», – написал Бриджес на своей странице в соцсети, приложив картинку.

Грант Уильямс этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он покинет «Селтикс».

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1 комментарий

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МЗ
он хасловый парень, ему как раз в Майами будут рады. тем более защита и трёшка есть.
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