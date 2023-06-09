«Этот город нуждается в тебе». Микэл Бриджес позвал Гранта Уильямса «спасти» Бруклин

Форвард « » воспользовался возможностью позвать (« ») к себе в команду на фоне проблем с качеством воздуха в Нью-Йорке.

Город окрасился в багровые тона из-за лесных пожаров в Канаде. Сейчас концентрация PM2,5 (ключевой параметр оценки качества воздуха) в Нью-Йорке в 22 раза превышает уровень, который Всемирная организация здравоохранения считает безопасным для здоровья.

«Приди и спаси этот город, он нуждается в тебе», – написал Бриджес на своей странице в соцсети, приложив картинку.

Грант Уильямс этим летом становится свободным агентом. Ожидается, что он покинет «Селтикс».

Эрик Споэльстра – Майкл Корлеоне НБА. Его путь к финалу начался в молодежной команде второй лиги Германии

Никола Йокич взломал «отвратительный баскетбол» «Майами». «Денвер» снова впереди в финале НБА!

«Ты уродливый. Тебе лучше уйти». Джимми Батлер стал бездомным в 13 лет, но сейчас примирился с родителями