Микэл Бриджес: «Я всегда любил Нью-Йорк»

Теги Бруклин Нью-Йорк Финикс НБА Кевин Дюрэнт Микэл Бриджес Баскетбол

Форвард «Бруклина» Микэл Бриджес рад, что обмен из «Санз» в «Нетс» позволил ему перебраться в Нью-Йорк.

«Я всегда любил Нью-Йорк.

Когда летом Кевин Дюрэнт попросил об обмене и сказал, что хотел бы перейти в «Финикс», мы с Кэмом Джонсоном сразу поняли, что станем частью обмена. Мы просто шутили, типа: «О, мы едем в Бруклин». Но я люблю Нью-Йорк.

Я думал, что «Никс» выберут меня на драфте под 9-м номером. Я был готов перебраться в Нью-Йорк. Я очень рад, что живу в Нью-Йорке», – сказал Бриджес.

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3 комментария

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Марсель Объелся
Сразу вспоминается Харден, которому не нравилось жить в Бруклине, из за чего он захотел обмен. А идея жить на Манхэттене видимо была неподъемной для Джеймса
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Ann Tretiakova
Ответ Марсель Объелся
Сразу вспоминается Харден, которому не нравилось жить в Бруклине, из за чего он захотел обмен. А идея жить на Манхэттене видимо была неподъемной для Джеймса
А ты не думал что человек не хочет жить в НЙ потому что там конские налоги?)) После Хьюстона , где почти налоговый рай ... попасть в НЙ... там реально играть за еду нужно)))))
Аризана и Финикс куда лучше месте для ,чем НЙ. А Хьюстон и Техас --это вообще ,мечта ))не удивлюсь если борода вернуться туда )))
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-3
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Марсель Объелся
Ответ Ann Tretiakova
А ты не думал что человек не хочет жить в НЙ потому что там конские налоги?)) После Хьюстона , где почти налоговый рай ... попасть в НЙ... там реально играть за еду нужно))))) Аризана и Финикс куда лучше месте для ,чем НЙ. А Хьюстон и Техас --это вообще ,мечта ))не удивлюсь если борода вернуться туда )))
Так его именно что район Бруклин не устраивал. НЙ в целом ему нравился
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