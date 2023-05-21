Микэл Бриджес: «Я всегда любил Нью-Йорк»

Форвард « » рад, что обмен из «Санз» в «Нетс» позволил ему перебраться в Нью-Йорк.

«Я всегда любил Нью-Йорк.

Когда летом попросил об обмене и сказал, что хотел бы перейти в «Финикс», мы с Кэмом Джонсоном сразу поняли, что станем частью обмена. Мы просто шутили, типа: «О, мы едем в Бруклин». Но я люблю .

Я думал, что « » выберут меня на драфте под 9-м номером. Я был готов перебраться в Нью-Йорк. Я очень рад, что живу в Нью-Йорке», – сказал Бриджес.

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