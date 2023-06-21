Француз Виктор Вембаньяма, который является главным претендентом на 1-й пик драфта-2023, рассказал о своей жизненной философии в подкасте экс-игрока НБА Джей Джей Редика.

По словам 19-летнего бигмена, он рассчитывает справиться с проблемами, которые возникают на фоне большого ажиотажа вокруг его персоны.

«Ажиотаж вокруг меня? Стараюсь не обращать внимания. Никакого давления в этом вопросе. Я знаю, что у меня никогда не возникнет проблем, которые возникают у молодых игроков, когда они теряют голову.

Скажем, я знаю, что никогда не потеряю ощущение реальности и просто не буду делать какую-нибудь хрень, потому что я знаю, чего хочу.

Я движим изнутри своего сердца, и ничто не может сбить меня с пути.

Стараюсь делать все, что в моих силах, поэтому заслуживаю то, что получаю. Как мне кажется, некоторые игроки по-настоящему талантливы, хороши с точки зрения техники и физики, очень, очень талантливы, но их ум не так хорош, как их тело», – произнес Виктор.

Что касается его «тотема», как выразился Редик, Вембаньяма заявил, что он выходит далеко за рамки спортивного мира.

«Мой тотем – это нечто большее, чем баскетбол, это просто жизнь.

Просто реализация себя внутри этой Вселенной.

Когда мне нужна мотивация, когда мне нужна энергия, и я чувствую усталость, когда мне нужно бороться на площадке, а это дается тяжело, всегда помню о том, что я свободен в этой Вселенной. Я делаю все, что в моих силах.

И я знаю, что хочу сделать. Ничто не остановит меня.

Всегда помню об этом. И речь не только о баскетболе. Это о жизни в целом», – заявил Вембаньяма.

Революция драфта НБА: теперь будущим звездам необязательно учиться хотя бы год в универе. Есть сразу 2 альтернативы!

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била