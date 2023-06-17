Джей Джей Редик о Дончиче и Вембаньяме: «Это необычно, когда парни в таком возрасте полностью доминируют»

Теги Даллас Джей Джей Редик НБА драфт НБА Метрополитан Лука Дончич Виктор Вембаньяма Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик сравнил Виктора Вембаньяму с Лукой ДончичемДаллас») и объяснил, почему он высоко оценивает потенциал французского форварда.

«Часто европейские игроки, которых выбирают под 10-20 номером драфта, в итоге очень мало играют. Они не очень эффективны. Часто потенциальный рост игрока оценивается на основании того, что видели за 11 минут игры в Евролиге.

Виктор Вембаньяма, как и Лука Дончич, отличается тем, что он играл в одной из пяти лучших профессиональных лиг в мире, и он доминировал. Он приносил результат, и он делал это в 19 лет.

Лука начал играть за «Реал» в 16 лет, а к 17 годам он уже был в стартовой пятерке. В следующем сезоне он уже доминировал и стал MVP Евролиги. Это необычно, когда парни в таком возрасте полностью доминируют, как это делал Лука, и как это делал Вембаньяма. Именно поэтому я так высоко оцениваю его, не считая его физические данные и навыки. Этот парень играл в больших матчах, и он приносил результат», – сказал Редик.

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3 комментария

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Влад Егоров
А где Вембаньяма доминировал? 0 серьезных достижений, если сравнивать с Дончичем в том же возрасте
+7
0
+7
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Степан Плотников
Ответ Влад Егоров
А где Вембаньяма доминировал? 0 серьезных достижений, если сравнивать с Дончичем в том же возрасте
Не умоляя заслуг Луки, он играл в Реале, где партнеры для достижений несколько сильней
0
0
0
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AEZAKMI228
Ответ Влад Егоров
А где Вембаньяма доминировал? 0 серьезных достижений, если сравнивать с Дончичем в том же возрасте
Еще факт что дончич мальчиком в другую страну переехал, а вемби дома во франции играет
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