представила подборку лучших моментов бигмена «Мерополитана» в сезоне-22/23 французской лиги.

Вембаньяма набирал 20,6 очка, 10,1 подбора, 2,4 передачи и 3,0 блок-шота в среднем за игру. Он помог команде дойти до финальной серии, в которой «Мерополитан» уступил «Монако» (0-3).

19-летний француз, как ожидается, будет выбран на драфте-2023 под 1-м номером « ».

Чем силен Виктор Вембаньяма? И кого возьмут «Шарлотт»? Изучаем будущих звезд баскетбола