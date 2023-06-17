НБА выложила подборку лучших моментов Виктора Вембаньямы в сезоне-22/23

Теги Сан-Антонио НБА видео чемпионат Франции Метрополитан Виктор Вембаньяма Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов бигмена «Мерополитана» Виктора Вембаньямы в сезоне-22/23 французской лиги.

Вембаньяма набирал 20,6 очка, 10,1 подбора, 2,4 передачи и 3,0 блок-шота в среднем за игру. Он помог команде дойти до финальной серии, в которой «Мерополитан» уступил «Монако» (0-3).

19-летний француз, как ожидается, будет выбран на драфте-2023 под 1-м номером «Сан-Антонио».

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