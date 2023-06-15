Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит Летнюю лигу НБА

Церемония драфта НБА 2023 состоится 22 июня.

«Сан-Антонио» будет выбирать под первым номером, «Шарлотт» – под вторым, «Портленд» – третьим.

Главный претендент на выбор под первым пиком центровой в данный момент играет в финальной серии чемпионата Франции против « » (0-2). Сегодня вечером серия может завершиться.

Как передает Spurs Talk со ссылкой на источник в команде, Вембаньяма, скорее всего, не будет принимать участие в Летней лиге НБА.

«Он может тренироваться с командой, но « » желает, чтобы он отдохнул после выступления « » в постсезоне чемпионата Франции.

Кроме того, Вембаньяма хочет играть за сборную Франции этим летом, поэтому ему необходимо как можно больше отдохнуть в июле», – пишет Spurs Talk.

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