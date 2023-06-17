Болельщики «Барселоны» поддержали Николу Миротича перед 1-м матчем финала АСВ

Теги Барселона Реал болельщики чемпионат Испании Никола Миротич Баскетбол

«Барселона» уведомила форварда Николу Миротича о расторжении контракта в межсезонье-2023.

Перед первым матчем финальной серии АСВ с «Реалом» (97:88) Миротича поддержали болельщики клуба.

Во время представления Никола сорвал самые громкие аплодисменты, многие приветствовали форварда стоя.

В пятницу на счету звездного баскетболиста 14 очков и 7 подборов.

Миротич не появился на предматчевой пресс-конференции перед финалом ACB против «Реала», куда он должен был прийти вместе с главным тренером Шарунасом Ясикявичюсом. Вместо него пришел Алекс Абринес.

По информации инсайдера Sportando Эмилиано Карчи, Миротич уже договорился о переходе в итальянский «Милан».

Ранее сообщалось, что «Барса» попросила Миротича урезать зарплату на 50 процентов в связи с существенным сокращением бюджета клуба на следующий сезон. Игрок отказался.

Миротич зарабатывал в испанском клубе около 11 миллионов евро за сезон. В контракте оставалось еще два года.

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