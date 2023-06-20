Пэт Райли: «Хотел бы взять игрока, который идеально бы дополнял Джимми Батлера, но это не так просто»

Теги Майами Пэт Райли НБА Джимми Батлер Баскетбол

Президент «Майами» Пэт Райли признался, что будет нелегко усилить состав команды этим летом.

«Вы правы. Я был бы рад оказать Джимми Батлеру больше поддержки... Но на данный момент он вынужден тащить команду на своих плечах. И это происходит со многими великими игроками.

Мне бы очень хотелось взять игрока, который идеально бы дополнял Джимми Батлера, но это не так просто», – сказал Райли.

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»

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5 комментариев

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rigobersong
Надеюсь подпишут Лилларда:) Вообще Майами заслужили гайку после Леброна, не сливали сезоны, всегда бились до конца, 2 финала без больших звезд, нужен стабильный скорер который поливает 25+ очков при любом раскладе, я думаю союз Лилларда и Майами просто обязан состоятся:)
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Вадим Дзахоев
Ответ FEF2
а чем поможет Лиллард? у Хит проблема с габаритами, нужен Порзи, скорее
Майами, по-хорошему, нужно решить обе эти проблемы: и с габаритами, и с разыгрывающим. Но это практически невозможно. А при условии хорошего уровня игры от Адебайо, Дэйм как раз был бы тем недостающим элементом
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