Пэт Райли: «Хотел бы взять игрока, который идеально бы дополнял Джимми Батлера, но это не так просто»
Президент «Майами» Пэт Райли признался, что будет нелегко усилить состав команды этим летом.
«Вы правы. Я был бы рад оказать Джимми Батлеру больше поддержки... Но на данный момент он вынужден тащить команду на своих плечах. И это происходит со многими великими игроками.
Мне бы очень хотелось взять игрока, который идеально бы дополнял Джимми Батлера, но это не так просто», – сказал Райли.
Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»
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