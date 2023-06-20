Пэт Райли: «Хотел бы взять игрока, который идеально бы дополнял Джимми Батлера, но это не так просто»

Президент «Майами» признался, что будет нелегко усилить состав команды этим летом.

«Вы правы. Я был бы рад оказать Джимми Батлеру больше поддержки... Но на данный момент он вынужден тащить команду на своих плечах. И это происходит со многими великими игроками.

Мне бы очень хотелось взять игрока, который идеально бы дополнял , но это не так просто», – сказал Райли.

Это уже 19-й финал НБА для Пэта Райли. Победы «Майами» начались с кражи «крестного отца» у «Никс»