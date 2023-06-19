Джимми Батлер пытается переманить Дэмиана Лилларда в «Хит»
Форвард «Майами» Джимми Батлер пытается переманить разыгрывающего «Портленда» Дэмиана Лилларда к себе в команду.
«Майами» четко сконцентрировался на подписании Дэмиана Лилларда из «Портленда», а Джимми Батлер является главным звеном рекрутинговой кампании «Хит».
Хотя «Вашингтон» хотел получить несколько пиков первого раунда, которые предлагали «Хит», это не имело значения: Бил хотел играть в «Финиксе». Его жена и ее семья родом из Калифорнии, а Кей Ди и Букер в атакующем плане немного сильнее, чем Джимми Батлер и Бэм Адебайо.
«Уизардс» не могли оставаться в режиме ожидания: не желая ждать «Хит», они обратились к «Финиксу», который, как впервые сообщил в субботу Шэмс Чарания, сразу всерьез вступил в борьбу за звездного игрока», – пишет журналист The Athletic Дэвид Олдридж.
Лиллард пока не запрашивал обмен. Сообщалось, что это может произойти в случае, если «Блэйзерс» не используют 3-й пик предстоящего драфта для усиления состава.
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