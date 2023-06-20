Джазовый музыкант Эдди Гомес: «Никола Йокич – просто невероятный баскетболист»

Известный джазовый контрабасист Эдди Гомес назвал сербского центрового «Денвера» Николу Йокича «невероятным игроком».

«Я люблю баскетбол, НБА. Конечно, в минувшем сезоне меня восхитил « ». « » тоже были хороши, но этот сербский парень Йокич – он просто невероятный баскетболист», – цитирует музыканта ТАСС.

Гомес принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!