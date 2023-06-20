Джазовый музыкант Эдди Гомес: «Никола Йокич – просто невероятный баскетболист»

Теги Денвер Майами НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Известный джазовый контрабасист Эдди Гомес назвал сербского центрового «Денвера» Николу Йокича «невероятным игроком».

«Я люблю баскетбол, НБА. Конечно, в минувшем сезоне меня восхитил «Денвер». «Майами» тоже были хороши, но этот сербский парень Йокич – он просто невероятный баскетболист», – цитирует музыканта ТАСС.

Гомес принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

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2 комментария

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Soap74
то что Йокич невероятный я и так знал. А вот джазовый фестиваль в Москве стал для меня приятной неожиданностью
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+3
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Dalakop
Потому что его игра и есть джаз
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0
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