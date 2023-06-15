Кайл Кузма намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом

Теги возможные переходы НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма (27 лет, 208 см) намерен отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В 2021 году Кузма подписал трехлетний контракт на 39 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2023/24 стоимостью 13 миллионов.

«Уизардс» могут подписать новое соглашение с Кузмой или обменять его по схеме «сайн-энд-трейд». Планы клуба пока неизвестны.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярый ненавистник
Вашингтон официально уходят в перестройку,что в целом к лучшему-скучнее команды в нба нет(Шарлот хотя бы инфоповоды даёт)
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексааандр
так эта новость была, ещё после завершения сезона, но говорилось, что он подпишет скорее всего с ними новый контракт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий