Кайл Кузма намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом

Форвард « » (27 лет, 208 см) намерен отказаться от опции продления контракта и стать неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер Марк Стейн.

В 2021 году Кузма подписал трехлетний контракт на 39 миллионов долларов с опцией игрока на сезон-2023/24 стоимостью 13 миллионов.

«Уизардс» могут подписать новое соглашение с Кузмой или обменять его по схеме «сайн-энд-трейд». Планы клуба пока неизвестны.

В прошедшем сезоне чемпион НБА-2020 набирал 21,2 очка и 7,2 подбора в среднем за игру, реализуя 44,8% бросков с игры и 33,3% из-за дуги.