Дрэймонд Грин отказался от опции на 27,6 млн и станет свободным агентом
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Грин станет неограниченно свободным агентом.
«Мы продолжим переговоры с «Голден Стэйт» и изучим все варианты», – сказал агент 4-кратного чемпиона НБА Рич Пол.
В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.
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