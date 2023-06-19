Дрэймонд Грин отказался от опции на 27,6 млн и станет свободным агентом

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Рич Пол Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов, передает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Грин станет неограниченно свободным агентом.

«Мы продолжим переговоры с «Голден Стэйт» и изучим все варианты», – сказал агент 4-кратного чемпиона НБА Рич Пол.

В прошедшем сезоне 33-летний Грин набирал в среднем 8,5 очка, 7,2 подбора и 6,8 передачи, реализуя 52,7% бросков с игры.

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8 комментариев

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betwriver
Вот и посмотрим рыночную цену Дреймонда. И он также посмотрит. Хотя склоняюсь к тому, что в итоге все равно подпишется с ГСВ - но на те деньги и длительность, что ему ГСВ предложат.
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Михаил Евдокимов
Ответ seabyryak
Хьюстону надо кидать деньгами в Грина. Есть тренер, есть проблемный молодняк и Грин туда входит идеально. Так же в Даллас, но там с платежкой сложнее, просто подписать его не могут после подписания Кайри.
Не факт, что Грину нужен этот проблемный молодняк. Чтот он не особо стремился играть в сезоне 19-20, да и с Пулом не сказать, что всё хорошо было. Более чем уверен, что Хьюстон будет последним в его списке.
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seabyryak
Хьюстону надо кидать деньгами в Грина. Есть тренер, есть проблемный молодняк и Грин туда входит идеально. Так же в Даллас, но там с платежкой сложнее, просто подписать его не могут после подписания Кайри.
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serginn
Молодежь клубов НБА скрестила пальцы)
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seabyryak
Ответ Михаил Евдокимов
Не факт, что Грину нужен этот проблемный молодняк. Чтот он не особо стремился играть в сезоне 19-20, да и с Пулом не сказать, что всё хорошо было. Более чем уверен, что Хьюстон будет последним в его списке.
А деньги Грину нужны? А у Хьюстона пустая платёжка напомню, все на контрактах новичка либо на минимальных деньгах. Да они спокойно могут пару звёзд подписать полезных для Удоки, а Грину дать столько сколько нигде он не сможет получить.
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Tim Timson
беда конечно для ГСВ)
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SmilingBy
Ответ seabyryak
Хьюстону надо кидать деньгами в Грина. Есть тренер, есть проблемный молодняк и Грин туда входит идеально. Так же в Даллас, но там с платежкой сложнее, просто подписать его не могут после подписания Кайри.
Один из худших вариантов на роль ментора в лиге.
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AllanHouston
Ответ Tim Timson
беда конечно для ГСВ)
с чего бы? Грин вышел из контракта, дабы получить 3-летний с меньшей стартовой зарплатой, что позволит сэкономить "Голден Стэйт" на налогах и игроку получить долгосрочный
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