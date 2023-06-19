Дрэймонд Грин хочет 3-летний контракт, потому что соглашение Стефа Карри истекает в 2026 году

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

По информации обозревателя «Голден Стэйт» Джейсона Дюмаса, Грин хочет, чтобы его новый контракт подошел к концу в один момент с контрактом разыгрывающего Стефена Карри.

У Карри осталось 3 года в рамках текущего соглашения. Он заработает 157 млн долларов за этот период.

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4 комментария

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betwriver
Что хочет Грин - это одно, а другое - это то, что сумму и длительность контракта которую ему предложат на рынке. Хотя наиболее вероятно, что в итоге он подпишет с ГСВ новый контракт - но уже не на своих условиях, а на условиях ГСВ.
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Antosha-grisha
Ответ betwriver
Что хочет Грин - это одно, а другое - это то, что сумму и длительность контракта которую ему предложат на рынке. Хотя наиболее вероятно, что в итоге он подпишет с ГСВ новый контракт - но уже не на своих условиях, а на условиях ГСВ.
Ой да дадут 60-65 на 3 и все. Тут скорее всего в целях экономии сейчас ГСВ и Грин приняли такое решение. И за эту экономию вознаградят длительным контрактом , Барселона прям какая-то)).
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Aleksey001
Последний танец золотого поколения ГСВ длиной в три года. Видимо, Клэй сделает что-то подобное, и все вместе уйдут в закат.
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Ольга Иванова
100% договорится с ГСВ, никуда он не уйдет!
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