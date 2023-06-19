Дрэймонд Грин хочет 3-летний контракт, потому что соглашение Стефа Карри истекает в 2026 году

Форвард « » отказался от опции на сезон-2023/24 в размере 27,6 млн долларов и станет неограниченно свободным агентом.

По информации обозревателя «Голден Стэйт» Джейсона Дюмаса, Грин хочет, чтобы его новый контракт подошел к концу в один момент с контрактом разыгрывающего .

У Карри осталось 3 года в рамках текущего соглашения. Он заработает 157 млн долларов за этот период.

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