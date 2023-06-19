Майк Данливи: «Мы намерены сохранить в команде одного важного игрока»

Теги Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи провел пресс-конференцию.

Данливи заявил, что команда находится «в хорошем положении», отметив, что «перед организацией не стоит множество решений для принятия, однако есть, над чем поразмыслить».

Затем Данливи добавил, что «Уорриорз» намерены сохранить в составе одного важного игрока».

Вероятно, управленец говорит о форварде Дрэймонде Грине, который отказался от опции на следующий сезон. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на 3 года.

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2 комментария

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Tim Timson
сейчас кто нибудь вам швырнет для него оффер)
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Алексей Ильин
Прикол если уедет в Финикс
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