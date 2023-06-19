Майк Данливи: «Мы намерены сохранить в команде одного важного игрока»
Новый генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи провел пресс-конференцию.
Данливи заявил, что команда находится «в хорошем положении», отметив, что «перед организацией не стоит множество решений для принятия, однако есть, над чем поразмыслить».
Затем Данливи добавил, что «Уорриорз» намерены сохранить в составе одного важного игрока».
Вероятно, управленец говорит о форварде Дрэймонде Грине, который отказался от опции на следующий сезон. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на 3 года.
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