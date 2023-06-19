Майк Данливи: «Мы намерены сохранить в команде одного важного игрока»

Новый генеральный менеджер « » провел пресс-конференцию.

Данливи заявил, что команда находится «в хорошем положении», отметив, что «перед организацией не стоит множество решений для принятия, однако есть, над чем поразмыслить».

Затем Данливи добавил, что «Уорриорз» намерены сохранить в составе одного важного игрока».

Вероятно, управленец говорит о форварде , который отказался от опции на следующий сезон. Ожидается, что новое соглашение будет рассчитано на 3 года.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение