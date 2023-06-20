Майк Данливи: «Уорриорз» нужно вернуться к состоянию, когда игроки понимают друг друга»

Теги Денвер Голден Стэйт Майк Данливи-младший НБА Баскетбол

Новый генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи рассказал, за счет чего команда может стать сильнее в новом сезоне.

«Нашим ребятам нужно научиться лучше понимать друг друга, лучше взаимодействовать, Мы постараемся решить это в межсезонье. В числе прочего это достигается за счет стараний самих игроков, через совместную работу и подобные моменты.

Посмотрите на чемпионскую команду «Наггетс». Эти ребята представляют собой единое целое. В 2022 году мы были такими же. Мы можем вернуться к этому состоянию. Учитывая наш талант, при таком раскладе у нас будет шанс побороться за титул», – заявил Данливи.

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6 комментариев

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F!L
кому то из пары Грин, Пул надо паковать чемоданы
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Мурзин Ринат
Без Грина этот механизм движения мяча не будет работать
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Иванофф
Что за клоуна сделали ген.менеджером, советует чемпионской команде ГСВ учится у Денвера.
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Иванофф
Ответ F!L
кому то из пары Грин, Пул надо паковать чемоданы
Судя по отдельным кускам интервью этот ген.менеджер настаивает, что Грин и другие члены команды ГСВ должны смириться с тем, что Пул останется.
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Ann Tretiakova
Ответ F!L
кому то из пары Грин, Пул надо паковать чемоданы
Да что все носятся с этой темой ...Бро, посмотри как Грин любезничает с Дюрантом ... они ща друг друга братишкой называют ) чуть ли не лучшие друзья ...послушай их совместный подкаст года 2 назад...хоят раньше ))

тот же пример Джордана и Керра

мужской коллектив , где много тестостерона..такое случается ) В этом нет ничего плохого ...

проблема ГСВ была в том ....что 1) это стало известно всем ...2) сам Грин признавался уже после сезона .. он потерял право голоса в раздевалке первых пол сезона ...А именно грин был и есть ментальным лидером команды!
именно лидером ...а не лучшим игроком

вот и получилось что гсв были без вожака ...и начались проблемы в раздевалке. потому что человек который ответственный за это ...его и отстранили от своих функций ...

Вот и корень всех проблем гсв....

Грин был ,есть и будет важным человекам для гсв
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F!L
Ответ Ann Tretiakova
Да что все носятся с этой темой ...Бро, посмотри как Грин любезничает с Дюрантом ... они ща друг друга братишкой называют ) чуть ли не лучшие друзья ...послушай их совместный подкаст года 2 назад...хоят раньше )) тот же пример Джордана и Керра мужской коллектив , где много тестостерона..такое случается ) В этом нет ничего плохого ... проблема ГСВ была в том ....что 1) это стало известно всем ...2) сам Грин признавался уже после сезона .. он потерял право голоса в раздевалке первых пол сезона ...А именно грин был и есть ментальным лидером команды! именно лидером ...а не лучшим игроком вот и получилось что гсв были без вожака ...и начались проблемы в раздевалке. потому что человек который ответственный за это ...его и отстранили от своих функций ... Вот и корень всех проблем гсв.... Грин был ,есть и будет важным человекам для гсв
Грин Дюранту в репу не прописывал, Джордан и Керр другое поколение с другой менталкой. Если Уориорс переподпишут Грина, то обмен Пула дело времени. другой вопрос кому он нужен за такой прайс
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