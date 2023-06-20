Новый генеральный менеджер «Уорриорз» рассказал, за счет чего команда может стать сильнее в новом сезоне.

«Нашим ребятам нужно научиться лучше понимать друг друга, лучше взаимодействовать, Мы постараемся решить это в межсезонье. В числе прочего это достигается за счет стараний самих игроков, через совместную работу и подобные моменты.

Посмотрите на чемпионскую команду «Наггетс». Эти ребята представляют собой единое целое. В 2022 году мы были такими же. Мы можем вернуться к этому состоянию. Учитывая наш талант, при таком раскладе у нас будет шанс побороться за титул», – заявил Данливи.

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