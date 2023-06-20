Майк Данливи: «Уорриорз» нужно вернуться к состоянию, когда игроки понимают друг друга»
Новый генеральный менеджер «Уорриорз» Майк Данливи рассказал, за счет чего команда может стать сильнее в новом сезоне.
«Нашим ребятам нужно научиться лучше понимать друг друга, лучше взаимодействовать, Мы постараемся решить это в межсезонье. В числе прочего это достигается за счет стараний самих игроков, через совместную работу и подобные моменты.
Посмотрите на чемпионскую команду «Наггетс». Эти ребята представляют собой единое целое. В 2022 году мы были такими же. Мы можем вернуться к этому состоянию. Учитывая наш талант, при таком раскладе у нас будет шанс побороться за титул», – заявил Данливи.
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тот же пример Джордана и Керра
мужской коллектив , где много тестостерона..такое случается ) В этом нет ничего плохого ...
проблема ГСВ была в том ....что 1) это стало известно всем ...2) сам Грин признавался уже после сезона .. он потерял право голоса в раздевалке первых пол сезона ...А именно грин был и есть ментальным лидером команды!
именно лидером ...а не лучшим игроком
вот и получилось что гсв были без вожака ...и начались проблемы в раздевалке. потому что человек который ответственный за это ...его и отстранили от своих функций ...
Вот и корень всех проблем гсв....
Грин был ,есть и будет важным человекам для гсв