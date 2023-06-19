«Финикс» стал третьей лучшей командой НБА после обмена Била, по мнению букмекеров

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Финикс НБА Вашингтон Брэдли Бил Баскетбол

«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Букмекерская контора Ceasars Sportsbook оценила «Финикс» как третью самую сильную команду НБА после новости о переходе Била. «Санз» обошли «Милуоки», теперь вероятность чемпионства команды из Аризоны оценивается в +600 (7 в европейском варианте).

Бэк-ту-бэк от «Денвера» оценивается в +450 (5,5), «Бостон» второй с +550 (6,5). «Милуоки» (+700; 8), «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (оба – +1300; 14) замыкают список фаворитов.

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rpn.abramov
сильная? да. претендент на гайку? ну ну. начните в 2 мячика играть, а так мячик делить надо. а еще и эго звезды и скорера.
да регулярку выигрывает атака. а вот в ПО уже защита.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ rpn.abramov
"мертвый крыс" в 38 лет руководил атакой в моментах когда букер отдыхал. и он уже не рвался за лаврами звезды лидера и прочего. тут теперь 3 скорера. чистых скорера привыкшие держать мяч в руках 999% времени. но самое галвнео 15 лямов разница в контакте. на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться. а теперь там уже через год там за 170 лямов контракты перевалят а через 3 200 почти. а лига ввела новые злые потолки по бабкам. и финиксу остаются только пенсионеры или дикие ноунеймы. но я не вижу у них в клубе пета райли который заставит 999 номер драфта играть как игрока на 20 лямов в год. как сказано в большом разборе на спортсе ( оч хороший) синдромного владельца. звезд много а вот команды.... да по цифрам она будет сильная. будут ли претендовать на гайку? нет.
но самое галвнео 15 лямов разница в контакте.
на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться.(с)

Где этих ребят Финикс взял бы? У них ничего не было для обменов. Ни глубины состава, ни пиков.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rpn.abramov
Ответ Jason Williams
они обменяли мертвого крыса и шамета на Била, конечно они стали контендерами, в чем вообще претензия?
"мертвый крыс" в 38 лет руководил атакой в моментах когда букер отдыхал. и он уже не рвался за лаврами звезды лидера и прочего.
тут теперь 3 скорера. чистых скорера привыкшие держать мяч в руках 999% времени.

но самое галвнео 15 лямов разница в контакте.
на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться. а теперь там уже через год там за 170 лямов контракты перевалят а через 3 200 почти. а лига ввела новые злые потолки по бабкам. и финиксу остаются только пенсионеры или дикие ноунеймы. но я не вижу у них в клубе пета райли который заставит 999 номер драфта играть как игрока на 20 лямов в год.

как сказано в большом разборе на спортсе ( оч хороший) синдромного владельца. звезд много а вот команды.... да по цифрам она будет сильная. будут ли претендовать на гайку? нет.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Анохин
Парусник, наверное, на 7 месте в списке претендентов на гайку)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Boroveev
Надо посмотреть как и махнут ли Эйтона, каких рингчейзеров подпишут, исключение среднего уровня как используют.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ PaulOpenfold
Что Лейкерс делают в топ-5?
На самом деле это не рейтинг силы команд, а кэффы на чемпионство. То есть, они учитывают ещё и вероятные изменения в составах. Кэфф 14 на то что Лейкерс станут чемпионами - не сильно удивителен, с учётом того, что они в финале конфы играли и это Лейкерс, а значит они могут удивить на трансферном рынке
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PHOENIX81
Ответ Иван Лапин
"мертвый крыс" несколько лет подряд выводил мертвые команды в ПО
до прихода в Финикс,Санз в пузыре ни одного матча не проиграл и команда подобралась боевая Букер,Эйтон,Бриджес,Джонсон.... он ее усилил,добавил мозги. Но факт-этот сезон самый слабый в его карьере и он не молодеет.Пик его был Финал против Бакс,тот ПО.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Лапин
Ответ Jason Williams
они обменяли мертвого крыса и шамета на Била, конечно они стали контендерами, в чем вообще претензия?
"мертвый крыс" несколько лет подряд выводил мертвые команды в ПО
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Archer_Great
Ответ rpn.abramov
"мертвый крыс" в 38 лет руководил атакой в моментах когда букер отдыхал. и он уже не рвался за лаврами звезды лидера и прочего. тут теперь 3 скорера. чистых скорера привыкшие держать мяч в руках 999% времени. но самое галвнео 15 лямов разница в контакте. на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться. а теперь там уже через год там за 170 лямов контракты перевалят а через 3 200 почти. а лига ввела новые злые потолки по бабкам. и финиксу остаются только пенсионеры или дикие ноунеймы. но я не вижу у них в клубе пета райли который заставит 999 номер драфта играть как игрока на 20 лямов в год. как сказано в большом разборе на спортсе ( оч хороший) синдромного владельца. звезд много а вот команды.... да по цифрам она будет сильная. будут ли претендовать на гайку? нет.
"на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят" - АлланХьюстон в соседних комментариях пояснял, что у Финикса не было такой возможности, даж если бы они расписали контракт Пола по стретчу. Так что не было бы никаких 3-4 ребят.
И, серьезно, где вы нашли бы 4 толковых игроков в сумме на 15 лямов? Если таковые и есть в лиге, то за них прочно держаться их нынешние клубы по двум вероятным причинам:
- либо это подписавшийся давно на средних для того времени условиях добротный игрок, который нужен команде, тем более за такие деньги
- либо "истекающий" ветеран, который хочет пойти в контендер, а значит его можно выгодно обменять.
Вторая группа могла бы пополнить число тех самых четверых, о которых вы говорите, вот только незадача - у Финикса нет ровным счетом ничего толкового, чтобы выменять таких игроков. Они даже за Била не наковыряли пик первого раунда))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jason Williams
Ответ rpn.abramov
сильная? да. претендент на гайку? ну ну. начните в 2 мячика играть, а так мячик делить надо. а еще и эго звезды и скорера. да регулярку выигрывает атака. а вот в ПО уже защита.
они обменяли мертвого крыса и шамета на Била, конечно они стали контендерами, в чем вообще претензия?
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PaulOpenfold
Что Лейкерс делают в топ-5?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Лол 2 раунд потолок
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hades
И снова обосрутся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Atlichna
По сути они поменяли одного гарда-травмата, прошедшего прайм, на другого. И потеряли в этой сделке Шэмета, который выиграл им одну игру с Денвером. И потеряли гибкость в наборе скамейки-ролевиков, потому что контракт Била значительно тяжелее контракта Пола.

И это я ещё про Дюранта не говорю, который вступил в старость, уже не тащит и не факт, что будет через год вообще эффективной звездой.

По мне, они стали слабее. Денвер слабее не станет. Если представить их серию через год, результат будет такой же.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
От создателей - финал Бруклин vs Лал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kazuma
в этом сезоне после прихода Дюранта у буков Финикс был первым на победу- то есть получается даже ослабли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PHOENIX81
Ответ Archer_Great
"на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят" - АлланХьюстон в соседних комментариях пояснял, что у Финикса не было такой возможности, даж если бы они расписали контракт Пола по стретчу. Так что не было бы никаких 3-4 ребят. И, серьезно, где вы нашли бы 4 толковых игроков в сумме на 15 лямов? Если таковые и есть в лиге, то за них прочно держаться их нынешние клубы по двум вероятным причинам: - либо это подписавшийся давно на средних для того времени условиях добротный игрок, который нужен команде, тем более за такие деньги - либо "истекающий" ветеран, который хочет пойти в контендер, а значит его можно выгодно обменять. Вторая группа могла бы пополнить число тех самых четверых, о которых вы говорите, вот только незадача - у Финикса нет ровным счетом ничего толкового, чтобы выменять таких игроков. Они даже за Била не наковыряли пик первого раунда))
не нужно объяснять человеку не знающему такие мелочи ничего. любая команда хочет 3-4 хороших защитников да еще за 15 лямов)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
betwriver
После получения Била, с учетом розыгрыша Букера, Финикс стал скорее сильнее, чем слабее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DirtyHarry 44
Ответ Jason Williams
мертвый крыс в 38 лет помер в плей офф, точно так же, как помирал там всю свою карьеру. Бил вообще может играть спот-ап шутера, Букер третий сезон учится играть РЗ. Да и вообще, владелец готов платить, хочет гайку, берет звезд, Вам-то какая разница?)
Ну вообще - он прав. Дело не в том, что Крис Пол или что-то или кто-то там ещё. Дело в том, что команда не сбалансированая. Я бы вот посмотрел на Хит ,если бы вместо Боша тогда все-таки договорились с Кармело. Или бы в Чикаго ушли к Роузу. Да, понятно, что в последнем случае, травмы бы больше зарешали. Но в случае с Кармело у тебя 3 топ скорера...ииии? Ты просто нападением выйграть хочешь? Тогда ещё и лига не такая трехочковая была, большие решали многое. Я последнее время не помню ни одной команды с кубком, в котором зарешала только атака.

Составляться состав всё-таки должен сбалансировано. Щас вообще есть тенденция, что скамейки многое решают. А если Финикс так деньгами разбрасывается, то подписать кого-то достойного они вряд ли туда смогут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PHOENIX81
Ответ betwriver
После получения Била, с учетом розыгрыша Букера, Финикс стал скорее сильнее, чем слабее.
безусловно. В битве с Денвером не хватило третьего норм. шутера,тянули Бук и Дюра (Пол не играл,Эйтон не мог против Йокича) вот третий стабильный и нужен,хоть с бенча,что по очкам в ПО был мертв.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий