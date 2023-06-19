«Финикс» стал третьей лучшей командой НБА после обмена Била, по мнению букмекеров

« » обменяет трехкратного участника Матча всех звезд (29 лет, 191 см) в « ».

Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.

Букмекерская контора Ceasars Sportsbook оценила «Финикс» как третью самую сильную команду НБА после новости о переходе Била. «Санз» обошли « », теперь вероятность чемпионства команды из Аризоны оценивается в +600 (7 в европейском варианте).

Бэк-ту-бэк от «Денвера» оценивается в +450 (5,5), « » второй с +550 (6,5). «Милуоки» (+700; 8), «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (оба – +1300; 14) замыкают список фаворитов.

Анализ финала НБА через типы владений

Чемпионство «Денвера» – триумф духа Джамала Мюррэя. Через тренировки в стиле фильмов про кунг-фу, разрыв «крестов» и пренебрежение

Наталья – жена MVP финала НБА Николы Йокича. Они родились в маленьком сербском городе и знакомы с самого детства!