«Финикс» стал третьей лучшей командой НБА после обмена Била, по мнению букмекеров
«Вашингтон» обменяет трехкратного участника Матча всех звезд Брэдли Била (29 лет, 191 см) в «Финикс».
Взамен «Уизардс» получат опытного разыгрывающего Криса Пола (38 лет, 183 см), атакующего защитника Лэндри Шэмета (26 лет, 193 см), несколько драфт-пиков второго раунда и несколько обменов пиками.
Букмекерская контора Ceasars Sportsbook оценила «Финикс» как третью самую сильную команду НБА после новости о переходе Била. «Санз» обошли «Милуоки», теперь вероятность чемпионства команды из Аризоны оценивается в +600 (7 в европейском варианте).
Бэк-ту-бэк от «Денвера» оценивается в +450 (5,5), «Бостон» второй с +550 (6,5). «Милуоки» (+700; 8), «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (оба – +1300; 14) замыкают список фаворитов.
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да регулярку выигрывает атака. а вот в ПО уже защита.
на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться.(с)
Где этих ребят Финикс взял бы? У них ничего не было для обменов. Ни глубины состава, ни пиков.
тут теперь 3 скорера. чистых скорера привыкшие держать мяч в руках 999% времени.
но самое галвнео 15 лямов разница в контакте.
на эти деньги до этого реально было позвать 3-4 ребят что будут стараться защищаться. а теперь там уже через год там за 170 лямов контракты перевалят а через 3 200 почти. а лига ввела новые злые потолки по бабкам. и финиксу остаются только пенсионеры или дикие ноунеймы. но я не вижу у них в клубе пета райли который заставит 999 номер драфта играть как игрока на 20 лямов в год.
как сказано в большом разборе на спортсе ( оч хороший) синдромного владельца. звезд много а вот команды.... да по цифрам она будет сильная. будут ли претендовать на гайку? нет.
И, серьезно, где вы нашли бы 4 толковых игроков в сумме на 15 лямов? Если таковые и есть в лиге, то за них прочно держаться их нынешние клубы по двум вероятным причинам:
- либо это подписавшийся давно на средних для того времени условиях добротный игрок, который нужен команде, тем более за такие деньги
- либо "истекающий" ветеран, который хочет пойти в контендер, а значит его можно выгодно обменять.
Вторая группа могла бы пополнить число тех самых четверых, о которых вы говорите, вот только незадача - у Финикса нет ровным счетом ничего толкового, чтобы выменять таких игроков. Они даже за Била не наковыряли пик первого раунда))
И это я ещё про Дюранта не говорю, который вступил в старость, уже не тащит и не факт, что будет через год вообще эффективной звездой.
По мне, они стали слабее. Денвер слабее не станет. Если представить их серию через год, результат будет такой же.
Составляться состав всё-таки должен сбалансировано. Щас вообще есть тенденция, что скамейки многое решают. А если Финикс так деньгами разбрасывается, то подписать кого-то достойного они вряд ли туда смогут.